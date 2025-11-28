Predstavljen četvrti broj Via Slavonije i Baranje: Turistički rekordi i nagrade obilježili godinu
28.11.2025. 14:52
Nakon što je tijekom prošle godine predstavljeno prvo izdanje destinacijskog časopisa Via Slavonija i Baranja, danas (28. studenog 2025. godine) je predstavljen njegov četvrti broj koji ponovno donosi konkretan i sadržajan uvid u sve ono što gost može iskusiti diljem naše Osječko-baranjske županije pa i šire. Također, predstavljene su i nagrade dodijeljene Slavoniji i Baranji na Danima hrvatskog turizma, a svemu je nazočio zamjenik županice Josip Miletić.
- Čestitam svima koji vrijedno i marljivo rade u turističkom sektoru Osječko-baranjske županije na brojnim uspjesima i nagradama koje su ostvarili. Prije svega, ponosni smo na HeadOnEast kao turistički događaj godine, ali i više od rekordnih 300.000 noćenja ove godine. Nastavit ćemo podupirati i podržavati sve dionike ove važne gospodarske grane, dodatno razvijajući ponudu i kapacitete kako bismo i dalje bili najsrdačnija turistička destinacija – rekao je Miletić.
Zamjenik direktorice TZ OBŽ Mislav Matišić istaknuo je kako su dobitnici nagrada s ovogodišnjeg DHT-a zasjenili ostale kontinentalne destinacije. – To nam daje veliki vjetar u leđa za sve što smo do sada radili, ali i za buduće projekte kojima ćemo nastaviti obarati rekorde. Zasluga je to, dakako naših vrijednih djelatnika i dionika turističkog sektora koji neumorno rade da bi naša županija bila prepoznata kao vrhunska kontinentalna destinacija – kazao je Matišić.
Tekst i foto: OBŽ
