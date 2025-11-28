Vinkovcima

Vukovarom 1991.

Željko Sopić

Kratak je ovo tjedan, igramo već u petak, nakon utakmice s Lokomotivom u kojoj smo pokazali karakter, zbog čega sam i bio zadovoljan. Jako sam sretan zbog Matkovića koji je odigrao 45 minuta, kao i zbog debitanata Pečeka i Jovičića. Nema kod mene mlad ili star, svaki igrač Osijeka mora dati sve za klub. Znamo da smo u teškom trenutku, remete nas i neki vanjski faktori, ali nema kukanja. Ovaj klub sigurno zavređuje više, no sada smo u ovakvoj situaciji i samo malim koracima možemo izaći iz nje.



kompletan kadar.

Neki će biti na klupi, neki neće, neki drugi su nam se ovih dana ozlijedili, a imamo i rekovalescenata koji još nisu spremni. Uglavnom, koga nema, bez njega se može i mora. Nemam problem staviti djecu da igraju umjesto odsutnih.

Mladićima se ne stavlja pritisak na leđa

Petrusenka

Naravno da kad imaš žuti karton, posebno u tako ranoj fazi utakmice, moraš biti pametniji i oprezniji. No, izvaditi igrača u 6. minuti…. Možda ću jednog dana to i napraviti, ali još nisam u toj fazi. Općenito, kada pričamo o našim igračima, dosta je onih koji su izvan stroja, također imamo i mladiće koji su prvi puta s nama, tako da ne bih pričao o tomu jesu li oni svjesni ili ne težine naše situacije u smislu učinka i plasmana. Ne želim njima stavljati taj teret i pritisak i ugasiti onu njihovu osnovnu želju i potencijal kojega imaj.

Za očekivati je da će teren u Vinkovcima biti dosta težak za igru, posebno u ovo doba godine?

Kako nama, tako i njima. Bit će, kakav će biti, nije to isprika ni njima ni nama. Izaći ćemo na travnjak, dati sve od sebe i nadam se polučiti dobar rezultat. Vaditi se unaprijed na takve neke stvari nije moj stil.

Vukovar? Što reći o nadolazećem protivniku?

Oni su svjesno gradili momčad koja će se boriti za opstanak i tu su u psihološkoj prednosti. Itekako cijenim gospodina Čabraju, znamo se već dugo vremena. Definitivno je Vukovar živnuo njegovim dolaskom, jako su dobro posloženi u posljednje vrijeme. Unatoč porazu od Slavena odigrali su vrlo dobru utakmicu. Morat ćemo se jako dobro pripremiti i jednostavno od prve minute krenuti po pobjedu, što će sigurno napraviti i oni pa ćemo vidjeti „tko će koga“.

Nema odstupanja od načina i plana igre

Hoće li unatoč svim problemima biti određenog prilagođavanje suparniku ili se razmišlja samo o vlastitoj izvedbi?

Imamo svoj način igre, ako nekoga i nema, ne znači da ćemo odstupati od naših postulata bez obzira hoće li igrati neki klinac ili netko od 33 godine. Kako drugačije doći do igre i rezultata, ako ćemo svakoga tjedna mijenjati svoju ideju.

Izjava nakon utakmice s Lokomotivom da će na zimu biti određenih promjena na Opus Areni je dosta slobodno protumačena u javnosti. Sopić je o tomu rekao:

Pričam hrvatski i ne treba mi prijevod s hrvatskog na naš jezik. Doveli su me određeni ljudi u NK Osijek i imam svoju ingerenciju, a to je sportski sektor. I to je sasvim jasno. Mene ono gore, na katu ne zanima, nego samo teren i ono što se odnosi na moj dio posla i podliježe mojoj odgovornosti. Ljudi u klubu znaju o čemu pričam, poznate su moje ovlasti, moj sektor rada i to svi znaju. I uprava i sportski direktor pa i vi novinari. A da neke stvari po pitanju sportskog sektora i zone pod mojom odgovornošću trebaju biti bolje, to je istina.

Za kraj je trener Osijeka uputio poziv i kratku poruku svim „fanovima“ Bijelo-plavih:

Pozvao bih naše navijače da nas dođu podržati u Vinkovcima u što većem broju. Ova naša mladost to zaslužuje.

