Iz prodaje se povlači kumin u prahu
28.11.2025. 10:15
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Ali Baba Jeera Powder, (Kumin u prahu 100g; 400g), najbolje upotrijebiti do 30.10.2026., zbog povećane količine pirolizidinskih alkaloida u proizvodu.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 od 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredba (EZ) br. 1881/2006, te pripadajućim izmjenama i dopunama.
Podaci o proizvodu
Dobavljač: Fresh Tropical Srl By Jawad, Corbetta (MI), Italija
Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
