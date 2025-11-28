Državni inspektorat Republike Hrvatske

Ali Baba Jeera Powder,

pirolizidinskih alkaloida

nije u skladu

Podaci o proizvodu

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

izvijestio je o opozivu proizvoda(Kumin u prahu 100g; 400g), najbolje upotrijebiti do 30.10.2026., zbog povećane količineu proizvodu.Proizvods Uredbom Komisije (EU) 2023/915 od 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredba (EZ) br. 1881/2006, te pripadajućim izmjenama i dopunama.Dobavljač: Fresh Tropical Srl By Jawad, Corbetta (MI), ItalijaObavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod