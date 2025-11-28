Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Ali Baba Jeera Powder, (Kumin u prahu 100g; 400g), najbolje upotrijebiti do 30.10.2026., zbog povećane količine pirolizidinskih alkaloida u proizvodu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 od 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredba (EZ) br. 1881/2006, te pripadajućim izmjenama i dopunama.

Podaci o proizvodu
Dobavljač: Fresh Tropical Srl By Jawad, Corbetta (MI), Italija
Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




