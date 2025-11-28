Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Život031
Od 29. studenoga do 31. prosinca, osječke će ulice ponovno obasjati naš svečano uređen božićni tramvaj, koji iz godine u godinu donosi poseban ugođaj blagdana i radosti zajedništva. I ove zime, njegovi svjetlucavi detalji, prigodna glazba i topla atmosfera pozivaju sve generacije na nezaboravnu vožnju kroz srce grada.

Polazište: zapadna strana Trga Ante Starčevića, s prigodno uređenog tramvajskog stajališta.
Relacija: Trg Ante Starčevića – Zeleno Polje, uz mogućnost ulaska i izlaska na svim postajama.

Vozni red:
Ponedjeljak – petak
- 10:00, 11:00
- 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Subota – nedjelja
- 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Tramvaj ne prometuje 25. prosinca, na dan Božića.

Sve ostale dane vozi prema navedenom rasporedu i donosi blagdanski ugođaj svim putnicima.

Polaske sa svakog stajališta na ruti kojom prometuje božićni tramvaj možete preuzeti ovdje.

Radujemo se što ćemo zajedno s vama podijeliti blagdanski duh i posebnu atmosferu koju donosi vožnja našim božićnim tramvajem.


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Engleski buldog vr...
Na prodaju prelepi šte...
Cane Corso
Dostupan obucen pas,ca...
Patuljasti Šnaucer...
Odgajivacnica Pet hous...
Maltipoo št...
Prelepi maltipoo stenc...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:163

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa