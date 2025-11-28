Blagdanska čarolija stiže tračnicama – ukrcaj se u božićni tramvaj!
28.11.2025. 9:00
Od 29. studenoga do 31. prosinca, osječke će ulice ponovno obasjati naš svečano uređen božićni tramvaj, koji iz godine u godinu donosi poseban ugođaj blagdana i radosti zajedništva. I ove zime, njegovi svjetlucavi detalji, prigodna glazba i topla atmosfera pozivaju sve generacije na nezaboravnu vožnju kroz srce grada.
Polazište: zapadna strana Trga Ante Starčevića, s prigodno uređenog tramvajskog stajališta.
Relacija: Trg Ante Starčevića – Zeleno Polje, uz mogućnost ulaska i izlaska na svim postajama.
Vozni red:
Ponedjeljak – petak
- 10:00, 11:00
- 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Subota – nedjelja
- 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Tramvaj ne prometuje 25. prosinca, na dan Božića.
Sve ostale dane vozi prema navedenom rasporedu i donosi blagdanski ugođaj svim putnicima.
Polaske sa svakog stajališta na ruti kojom prometuje božićni tramvaj možete preuzeti ovdje.
Radujemo se što ćemo zajedno s vama podijeliti blagdanski duh i posebnu atmosferu koju donosi vožnja našim božićnim tramvajem.
