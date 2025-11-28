Korisničko ime: Lozinka:
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.

U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:

Konzum - Kaštelanska, Sjenjak, Trg Ante Starčevića, Ljudevita Posavskog od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat
Plodine - J. J. Strossmayerova od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Kralja Petra Svačića od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - Svilajska ulica od 7:00 do 20:00 sati
Spar - Svilajska 35B od 7:00 do 21:00 sat
NTL - Svilajska ul. 36 od 10:00 do 15:00 sati
Astek - od 7:00 do 21:00 sat

Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Emmezeta - od 10:00 do 20:00 sati
Retail park Gacka - od 9:00 do 21:00 sat
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - od 8:00 do 16:00 sati
Stop shop Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Retail park Retfala Nova - od 9:00 do 21:00 sat

Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




