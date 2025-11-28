Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Umjereno do pretežno oblačno. Na istoku i u Lici mjestimice slaba susnježica ili snijeg, a ujutro i prijepodne na jugu zemlje malo kiše. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 4°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Livana, Osijek, Čepin
od 12:00 do 14:00 sati -
Livana: Cvjetna 4-12 par, 16-28 par, 34-36 par, 1-3 nep, 9-15 nep, 19-29 nep, 33-35 nep, Kolođvarska 2, Mirna 1-17 nep, Omladinska 2, 2/a, 4-30 par, 34-48 par, 52-68 par, 72-82 par, 86-116 par, 116/a, 118-148 par, 148/b, 148/c, 148/d, 148/g, 148/j, 1-7nep, 7/a, 9-13 nep, 17-23 nep, 27-59 nep, 63-95 nep, 99-147 nep, 153-155 nep, Tiha ulica 1-5 nep, Travna ulica 60, 1, 1/a, 3, 7-11 nep, 15, 19-21 nep, 25-27 nep, Travna 1, Vrtna ulica 2, 2/a, 4-16 par, 20-28 par, 32-34 par, 1, 21, 31-33 nep, 43, Šumska2, Željeznička 1, 1/a, 3-15 nep,
Osijek: Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 312, 316, 320-324 par, 247, 247/a, 247/b, 249-259 nep,
Čepin: Biokovska 60-66 par, 19-29 nep, Gušće 2, 1, 5, Kalnička 52-82 par, Osječka 206, 191, Ulica ivanščice 2-14par, 1-15 nep, Ulica papuka 24/a, 26-56 par, 31-69 nep, Učka ulica 2-18 par, 1-17 nep, Vratnička ulica 13-29 nep

Josipovac
od 12:00 do 14:00 sati - Josipa Kozarca 5/a, 5/b, 5/c, 5/d, 5/f, 5/g, Ulica Grgura Ninskog 18a, 20-36 par, Ulica Marka Marulića 2-18 par, 1-17 nep, 17/a, 17/b, 17/c, 17/e, 17/f

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [27.11.-03.12.2025.] [program]
- CineStar Osijek [27.11.-03.12.2025.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Orange the World: Zaustavimo nasilje nad ženama
- Obilježavanje Dana OŠ Vijenac [program, 2025.]
- Što nas čeka u Kulturnom centru Osijek? Festival empatije i bajka za najmlađe
- Obilježavanje Dana grada Osijeka
- Besplatani treninzi gimnastike i parkoura u Sokolu za kraj godine
- SD Gradski vrt: Hrvatska - Cipar (Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027.)
- Galerija Kazamat: Otvorenje izložbe "I saw a dead man once, he was alive at the time"
- 24. Festival izviđačkih pjesama Osijek – FIPO Fest [program, 2025.]
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige "Kronike pripadnosti“
- EFOS: 21. natjecanje u pisanju poslovnih planova BUDI UZOR® i Poduzetnička akademija
- Crni petak u GISKO-u

Adventi
- Advent u Našicama [program, 2025.]



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Kovrdžavi bišon ...
Na prodaju prelepi šte...
Mini Jazavičar pre...
Odgajivacnica pasa “Ha...
rad na internet ch...
imate li iskustva sa c...
Francuski buldog. ...
Odgajivačnica La Casa ...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:130

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa