Servisne informacije [28. studenoga 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
28.11.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Umjereno do pretežno oblačno. Na istoku i u Lici mjestimice slaba susnježica ili snijeg, a ujutro i prijepodne na jugu zemlje malo kiše. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 4°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Livana, Osijek, Čepin
od 12:00 do 14:00 sati -
Livana: Cvjetna 4-12 par, 16-28 par, 34-36 par, 1-3 nep, 9-15 nep, 19-29 nep, 33-35 nep, Kolođvarska 2, Mirna 1-17 nep, Omladinska 2, 2/a, 4-30 par, 34-48 par, 52-68 par, 72-82 par, 86-116 par, 116/a, 118-148 par, 148/b, 148/c, 148/d, 148/g, 148/j, 1-7nep, 7/a, 9-13 nep, 17-23 nep, 27-59 nep, 63-95 nep, 99-147 nep, 153-155 nep, Tiha ulica 1-5 nep, Travna ulica 60, 1, 1/a, 3, 7-11 nep, 15, 19-21 nep, 25-27 nep, Travna 1, Vrtna ulica 2, 2/a, 4-16 par, 20-28 par, 32-34 par, 1, 21, 31-33 nep, 43, Šumska2, Željeznička 1, 1/a, 3-15 nep,
Osijek: Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 312, 316, 320-324 par, 247, 247/a, 247/b, 249-259 nep,
Čepin: Biokovska 60-66 par, 19-29 nep, Gušće 2, 1, 5, Kalnička 52-82 par, Osječka 206, 191, Ulica ivanščice 2-14par, 1-15 nep, Ulica papuka 24/a, 26-56 par, 31-69 nep, Učka ulica 2-18 par, 1-17 nep, Vratnička ulica 13-29 nep
Josipovac
od 12:00 do 14:00 sati - Josipa Kozarca 5/a, 5/b, 5/c, 5/d, 5/f, 5/g, Ulica Grgura Ninskog 18a, 20-36 par, Ulica Marka Marulića 2-18 par, 1-17 nep, 17/a, 17/b, 17/c, 17/e, 17/f
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [27.11.-03.12.2025.] [program]
- CineStar Osijek [27.11.-03.12.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Orange the World: Zaustavimo nasilje nad ženama
- Obilježavanje Dana OŠ Vijenac [program, 2025.]
- Što nas čeka u Kulturnom centru Osijek? Festival empatije i bajka za najmlađe
- Obilježavanje Dana grada Osijeka
- Besplatani treninzi gimnastike i parkoura u Sokolu za kraj godine
- SD Gradski vrt: Hrvatska - Cipar (Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027.)
- Galerija Kazamat: Otvorenje izložbe "I saw a dead man once, he was alive at the time"
- 24. Festival izviđačkih pjesama Osijek – FIPO Fest [program, 2025.]
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige "Kronike pripadnosti“
- EFOS: 21. natjecanje u pisanju poslovnih planova BUDI UZOR® i Poduzetnička akademija
- Crni petak u GISKO-u
Adventi
- Advent u Našicama [program, 2025.]
