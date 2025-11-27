Županijska skupština OBŽ usvojila novi rebalans: više ulaganja u školstvo, infrastrukturu i Zračnu luku Osijek
27.11.2025. 18:19
Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2025. godinu bile su središnja točka danas (27. studenoga 2025. godine) održane 5. sjednice Županijske skupštine, na kojoj je većinom glasova nazočnih vijećnika usvojen prijedlog drugog ovogodišnjeg rebalansa. Naime, prvi planirani proračun (u iznosu od 301.922.213,72 eura) povećan je u srpnju na 329.598.992,05 eura, a - radi usklađivanja s promjenama svote i dinamike priljeva sredstava te namjene njihova korištenja - sada je povećan za još 12.510.807,34 eura te iznosi 342.109.799,39 eura. Pri tomu je izvorni županijski proračun smanjen za 797.185,50 eura, no za 13.307.992,84 eura povećan je proračun korisnika poput škola, zdravstvenih i socijalnih ustanova čiji su prihodi evidencijski uključeni, što je rezultiralo navedenim povećanjem ukupnog proračuna.
Vijećnici su također podržali prijedlog da se iz županijskog proračuna odobri još 200.000 eura kao financijska potpora Zračnoj luci Osijek, u kojoj je u tijeku dogradnja terminala vrijedna više od 14 milijuna eura. Usvojene su i informacije o prijavi projektnog prijedloga rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Đakovo, o stanju gospodarstva i školstva, poslovanju školskih ustanova, građenju i održavanju županijskih i lokalnih cesta te druge teme.
Kao i na svakoj sjednici Skupštine, vijećnici su pod posebnom točkom postavljali pitanja i davali prijedloge županici Nataši Tramišak. Pitanje vijećnice Violete Pancer odnosilo se na aktivnosti županijske uprave u vezi s mentalnim zdravljem, sigurnošću i zaštitom djece pod utjecajem digitalnih izazova. Miru Anić zanimale su aktualnosti u radu i budućnosti Centra za autizam, dr. sc. Damir Tomić pitao je o dinamici priprema za jednosmjensku nastavu, Vjeran Marijašević predložio je da Županija sufinancira medicinski potpomognutu oplodnju, Marko Bogatić ponovio je inicijativu za sufinanciranje smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne osobe, Vanja Prošić upitao je kolika su ulaganja u obrazovanje, Mirtu Prusina Marušić zanimao je tijek projekta „Naša Slavonija i Baranja - naš dom“, dr. sc. Tunjica Petrašević pitao je o investicijama i budućnosti Zračne luke Osijek, Zlatko Adjulović predložio je pomoć Županije u rješavanju prostora za gospodarsku zonu u Belišću, Antun Galić pitao je o rezultatima u turizmu, dr. sc. Mirna Habuda-Stanić o radu Gospodarskog centra OBŽ i pripremama za 3. Green Matrix Summit, dok je Ivica Šimundić upozorio na oštećenja na dionicama državne ceste Donji Miholjac – Osijek.
Županica Nataša Tramišak odmah je odgovorila na sva pitanja i inicijative, a o većini je govorila i na konferenciji za medije. Izrazila je zadovoljstvo pozitivnim kretanjima u gospodarstvu, koje je posljednjih godina stabilno i u stalnom porastu, što potvrđuje i rekordan broj zaposlenih (oko 97.000) te smanjenje stope nezaposlenosti.
U vezi s OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Đakovo naglasila je da je to već 17. škola prijavljena na poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za dogradnju i rekonstrukciju kako bi se uvela jednosmjenska nastava. – Projekt je vrijedan gotovo 4 milijuna eura, a njegov najveći dio je dogradnja dvorane koju škola dosad nije imala, a ova dogradnja omogućit će odvijanje sportskih i izvannastavnih aktivnosti, kao i uvođenje jednosmjenske nastave. Kada govorimo o investicijama u naše školstvo, možemo biti zadovoljni jer smo u zadnjih desetak godina imali ciklus ulaganja u energetske obnove, dogradnju škola, izgradnju školskih sportskih dvorana te sada i rekonstrukciju i dogradnju osnovnih škola. Ukupno je to više od 150 milijuna eura, a tako značajna ulaganja Osječko-baranjske županije govore koliko smo se posvetili kvaliteti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. Naravno, i nakon ovog razdoblja investicije će se nastaviti i dalje – naglasila je županica Tramišak.
– Osječko-baranjska županija danas je primjer skrbi za djecu s autizmom. Jedina smo županija koja je osnivač ustanove - Centra za autizam. Novi objekt izgrađen je prije 6-7 godina, no značajno raste broj djece s potrebama i djece iz spektra autizma, tako da govorimo o ulaganjima u novi objekt kojim bi se dugoročno riješili ovi problemi za djecu s autizmom, ali i za osobe u odrasloj dobi. Roditelji su zabrinuti, mi slušamo njihove potrebe i radimo na tome da nađemo dugoročno rješenje – kazala je županica.
Pojasnila je imovinskopravne i druge probleme u vezi s projektom rekonstrukcije zgrade u Ćevapovićevoj ulici, investicije vrijedne 3,7 milijuna eura, te naglasila da se razmatraju mogućnosti za dugoročno rješenje ovog problema, a to može biti izgradnja objekta na lokaciji bivšeg OLT-a, čija je vrijednost više od 8 milijuna eura.
Posebna pozornost posvećena je programu „Naša Slavonija i Baranja - naš dom“, jedinstvenom projektu Osječko-baranjske županije čiji je cilj ostanak mladih na ovom području, između ostalog i uz potporu pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji. – Mjera je i demografska i gospodarska, a veliki potencijal vidimo u našim ruralnim područjima. U našim selima vidimo priliku i za mlade koji su posljednjih godina odlazili izvan granica naše županije ili Hrvatske, koji danas gledaju kako se vratiti, koji vide da je gospodarska situacija puno bolja i žele se vratiti upravo ovdje. Pozivam ih da se jave jer mogu biti korisnici ovih mjera – pozvala je županica te naglasila da je definiran model i tijek ovog programa stambenog zbrinjavanja.
– U Osječko-baranjskoj županiji događa se veliki investicijski val za kompletnu javnu infrastrukturu po cijeloj našoj županiji, kako u gradovima, tako i u općinama. Naše općine imaju gotovo sve mogućnosti da bi mladi ondje živjeli sa svim uvjetima kao u nekom gradu. Imaju kvalitetne ceste, plinofikaciju, vodovode i sustave odvodnje, škole su dostupne, vrtići se grade, kao i svi drugi uvjeti da bi mlada obitelj mogla kvalitetno živjeti na tom području. Dodatno, izgradnjom nekretnina iz programa „Naša Slavonija i Baranja - naš dom“ vjerujem da će naša sela postati još atraktivnija – zaključila je županica Nataša Tramišak.
Tekst i foto: OBŽ
