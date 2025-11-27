Proračuna Osječko-baranjske županije

Tekst i foto: OBŽ

Izmjene i dopuneza 2025. godinu bile su središnja točka danas (27. studenoga 2025. godine) održane, na kojoj je većinom glasova nazočnih vijećnika usvojen prijedlog drugog ovogodišnjeg rebalansa. Naime, prvi planirani proračun (u iznosu od) povećan je u srpnju na, a - radi usklađivanja s promjenama svote i dinamike priljeva sredstava te namjene njihova korištenja - sada je povećan za jošte iznosi. Pri tomu je izvorni županijski proračun smanjen za, no zapovećan je proračun korisnika poput škola, zdravstvenih i socijalnih ustanova čiji su prihodi evidencijski uključeni, što je rezultiralo navedenim povećanjem ukupnog proračuna.Vijećnici su također podržali prijedlog da se iz županijskog proračuna odobri joškao financijska potpora, u kojoj je u tijeku dogradnja terminala vrijedna više odUsvojene su i informacije o prijavi projektnog prijedloga rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Đakovo, o stanju gospodarstva i školstva, poslovanju školskih ustanova, građenju i održavanju županijskih i lokalnih cesta te druge teme.Kao i na svakoj sjednici Skupštine, vijećnici su pod posebnom točkom postavljali pitanja i davali prijedloge županici. Pitanje vijećniceodnosilo se na aktivnosti županijske uprave u vezi s mentalnim zdravljem, sigurnošću i zaštitom djece pod utjecajem digitalnih izazova.zanimale su aktualnosti u radu i budućnosti Centra za autizam, dr. sc.pitao je o dinamici priprema za jednosmjensku nastavu,predložio je da Županija sufinancira medicinski potpomognutu oplodnju,ponovio je inicijativu za sufinanciranje smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne osobe,upitao je kolika su ulaganja u obrazovanje,zanimao je tijek projekta „Naša Slavonija i Baranja - naš dom“, dr. sc.pitao je o investicijama i budućnosti Zračne luke Osijek,predložio je pomoć Županije u rješavanju prostora za gospodarsku zonu u Belišću,pitao je o rezultatima u turizmu, dr. sc.o radu Gospodarskog centra OBŽ i pripremama za 3. Green Matrix Summit, dok jeupozorio na oštećenja na dionicama državne ceste Donji Miholjac – Osijek.Županica Nataša Tramišak odmah je odgovorila na sva pitanja i inicijative, a o većini je govorila i na konferenciji za medije. Izrazila je zadovoljstvou gospodarstvu, koje je posljednjih godina stabilno i u stalnom porastu, što potvrđuje i rekordan broj zaposlenih (oko 97.000) te smanjenje stope nezaposlenosti.U vezi s OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Đakovo naglasila je da je to već 17. škola prijavljena na pozivza dogradnju i rekonstrukciju kako bi se uvela jednosmjenska nastava. –– naglasila je županica Tramišak.– kazala je županica.Pojasnila je imovinskopravne i druge probleme u vezi s projektom rekonstrukcije zgrade u Ćevapovićevoj ulici, investicije vrijedne, te naglasila da se razmatraju mogućnosti za dugoročno rješenje ovog problema, a to može biti izgradnja objekta na lokaciji bivšeg OLT-a, čija je vrijednost više odPosebna pozornost posvećena je programu „Naša Slavonija i Baranja - naš dom“, jedinstvenom projektu Osječko-baranjske županije čiji je cilj ostanak mladih na ovom području, između ostalog i uz potporu pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji. –– pozvala je županica te naglasila da je definiran model i tijek ovog programa stambenog zbrinjavanja.– zaključila je županica Nataša Tramišak.