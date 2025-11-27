Black friday u Portanovi: shopping koji se ne propušta!
27.11.2025. 12:15
Stigao je Crni Petak. Čekanju je došao kraj – stiže dan koji ljubitelji shoppinga priželjkuju cijele godine! Crni petak ponovno će zavladati Portanovom, pretvarajući je u središte najvećih popusta, najluđih iznenađenja i shopping atmosfere koja se pamti. Moda, obuća, gadgeti, pokloni – sve na jednom mjestu i po cijenama koje je nemoguće ignorirati. Neki popusti već su započeli, neki vrijede samo sutra, a neki tijekom cijelog vikenda... Sve Black Friday popuste provjerite ovdje. Provjerite, usporedite i isplanirajte svoj najbolji shopping u godini
Waldorfski kutak u Portanovi – subota od 11 do 13 sati. Ove subote, 29. studenog, Portanova se pretvara u kreativni prostor ispunjen igrom, pokretom i maštom zahvaljujući Waldorfskom kutku. Riječ je o jedinstvenom iskustvu koje djeci i roditeljima približava waldorfski pristup učenju – nježan, inspirativan i usmjeren na cjeloviti razvoj. Mališani će uživati u lutkarskoj predstavi „Pčelinja matica“, prstovno-gestovnim igrama „Ruke mogu“, kao i u dječjoj Bothmer gimnastici koja potiče koordinaciju, istraživanje i slobodu pokreta.
Dobrovoljno darivanje krvi. Subota u Portanovi bit će i humanitarna. Na 2. katu, od 16 do 19 sati, održat će se nova akcija Dobrovoljnog darivanja krvi. Djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek ponovno će u Portanovi dočekati sve koji su odlučili učiniti dobro djelo i pomoći onima kojima je krv najpotrebnija.
Radno vrijeme – posljednja neradna nedjelja ove godine. Pred nama je posljednja neradna nedjelja u 2025. godini – ova nedjelja, 30. studenog. Trgovine neće raditi, dok će 2. kat Portanove biti otvoren prema prilagođenom radnom vremenu dostupnom na web stranici Portanove. Od prosinca sve nedjelje bit će radne, što znači više vremena za blagdansku kupovinu i planiranje darova bez žurbe.
Stiže Portanova Advent Express – svakog dana nova stanica, nova nagrada! Blagdani u Portanovi ove godine dolaze u najposebnijem izdanju do sada – stiže Portanova Advent Express, veseli blagdanski vlakić koji donosi 24 dana darivanja! Od 1. do 24. prosinca svaki dan Portanova će nagraditi jednog sretnog dobitnika, jer svaki od 24 vagona krije drugog sponzora i novu, vrijednu nagradu.
Portanova Advent Express tako postaje simbol radosti, darivanja i zajedništva – pravo putovanje kroz blagdansku čaroliju koje svakog dana donosi novu dozu uzbuđenja i veselja za sve generacije.
Vidimo se u Portanovi – jer čarolija putuje baš kroz Portanovu!
[Sponzorirani članak]
