Crni Petak

Portanovom

najvećih popusta, najluđih iznenađenja i shopping atmosfere

Moda, obuća, gadgeti, pokloni

Black Friday popuste

Waldorfski kutak u Portanovi – subota od 11 do 13 sati

subote, 29. studenog

kreativni prostor

Pčelinja matica

Ruke mogu

Dobrovoljno darivanje krvi

humanitarna

od 16 do 19 sati

Dobrovoljnog darivanja krvi

Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek

Radno vrijeme – posljednja neradna nedjelja ove godine

neradna nedjelja

neće raditi

prilagođenom radnom vremenu

Stiže Portanova Advent Express – svakog dana nova stanica, nova nagrada

najposebnijem izdanju

Portanova Advent Express

Od 1. do 24. prosinca

simbol radosti, darivanja i zajedništva

[Sponzorirani članak]