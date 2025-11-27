Carinici na Erdutu uz pomoć psa otkrili skriveni novac u kamionu
27.11.2025. 11:21
Ovlašteni carinski službenici Službe za mobilne jedinice Osijek su na graničnom prijelazu Erdut izvršili pregled teretnog vozila srpskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Republike Srbije. Vozač je prilikom ulaska na područje Unije prijavio 9.700,00 €.
Pregledom vozila i uz uporabu službenog psa za detekciju novca izvršen je pregled unutrašnjosti vozila te je tom prilikom službeni pas "BULI" imao pozitivnu reakciju na suspektnu materiju. Carinski službenici pristupili su pregledu i pretrazi u prisustvu vozača te su tom prilikom pronašli još 3.000,00 € u vlasništvu istog. Ukupno je pronađena gotovina u vrijednosti od 12.700,00 €, izvijestili su iz Carinske uprave.
Zbog počinjenja prekršaja vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 € te je okrivljeni platio 2/3 kazne u iznosu od 2.000,00 €.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
