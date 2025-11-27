Službe za mobilne jedinice Osijek

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Ovlašteni carinski službenicisu na graničnom prijelazuizvršili pregled teretnog vozila srpskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Republike Srbije. Vozač je prilikom ulaska na područje Unije prijavioPregledom vozila i uz uporabuza detekciju novca izvršen je pregled unutrašnjosti vozila te je tom prilikom službeni pas "BULI" imaona suspektnu materiju. Carinski službenici pristupili su pregledu i pretrazi u prisustvu vozača te su tom prilikom pronašli jošu vlasništvu istog. Ukupno je pronađena gotovina u vrijednosti od, izvijestili su iz Carinske uprave.Zbog počinjenja prekršaja vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu odte je okrivljeni platio 2/3 kazne u iznosu od 2.000,00 €.