Crni petak

viša nego lani

rast broja

0,56 posto

6,53 posto

17,47 eura

6 posto

,18 posto

5,1 milijun računa

108 milijuna eura

znatno viši

impulzivno

prigodnih popusta

75 posto potrošača

2,5 milijarde eura

124 milijuna računa

U prosincu, mjesecu najintenzivnije potrošnje, važno je kupovati odgovorno, birati kvalitetne namirnice i maksimalno smanjiti bacanje hrane. Posebno je vrijedno birati domaće proizvode, jer se na taj način podupire lokalno gospodarstvo, osigurava veća svježina i kvaliteta proizvoda te doprinosi održivijoj svakodnevici

Maja Bogović

Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko

Kupujmo hrvatsko

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Pozitivni makroekonomski trendovi i rezultati u maloprodaji upućuju na to da će potrošnja ove godine nai u prosincu biti. U prvih deset mjeseci zabilježen jefiskaliziranih računa za, dok je promet porastao. Prosječan račun iznosio je, gotovoviše nego prošle godine.Rast se nastavio i u studenome, gdje je u prvih 20 dana broj računa povećan 1. Procjene pokazuju da će na Crni petak biti izdano oko, uz potrošnju od oko– sedam milijuna više nego lani.Podaci potvrđuju da se efekt Crnog petka prelijeva na cijeli mjesec: prosječni iznos računa u studenome i prosincu prošle godine bio jeod godišnjeg prosjeka. Istraživanje HGK dodatno pokazuje da gotovo polovica kupaca kupuje, najčešće zbog. Online kupnja također raste – u posljednja tri mjeseca na internetskim trgovinama kupovalo jeAko se pozitivni trend nastavi, prosinačka potrošnja mogla bi dosegnuti oko, uz više od“, istaknula jeiz HGK-a. HGK poziva potrošače da tijekom blagdana biraju proizvode označene znakovima, u sklopu dugogodišnje kampanje