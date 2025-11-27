Rast prometa i broja računa najavljuju rekordnu blagdansku potrošnju
27.11.2025. 10:47
Pozitivni makroekonomski trendovi i rezultati u maloprodaji upućuju na to da će potrošnja ove godine na Crni petak i u prosincu biti viša nego lani. U prvih deset mjeseci zabilježen je rast broja fiskaliziranih računa za 0,56 posto, dok je promet porastao 6,53 posto. Prosječan račun iznosio je 17,47 eura, gotovo 6 posto više nego prošle godine.
Rast se nastavio i u studenome, gdje je u prvih 20 dana broj računa povećan 1,18 posto. Procjene pokazuju da će na Crni petak biti izdano oko 5,1 milijun računa, uz potrošnju od oko 108 milijuna eura – sedam milijuna više nego lani.
Podaci potvrđuju da se efekt Crnog petka prelijeva na cijeli mjesec: prosječni iznos računa u studenome i prosincu prošle godine bio je znatno viši od godišnjeg prosjeka. Istraživanje HGK dodatno pokazuje da gotovo polovica kupaca kupuje impulzivno, najčešće zbog prigodnih popusta. Online kupnja također raste – u posljednja tri mjeseca na internetskim trgovinama kupovalo je 75 posto potrošača.
Ako se pozitivni trend nastavi, prosinačka potrošnja mogla bi dosegnuti oko 2,5 milijarde eura, uz više od 124 milijuna računa.
„U prosincu, mjesecu najintenzivnije potrošnje, važno je kupovati odgovorno, birati kvalitetne namirnice i maksimalno smanjiti bacanje hrane. Posebno je vrijedno birati domaće proizvode, jer se na taj način podupire lokalno gospodarstvo, osigurava veća svježina i kvaliteta proizvoda te doprinosi održivijoj svakodnevici“, istaknula je Maja Bogović iz HGK-a. HGK poziva potrošače da tijekom blagdana biraju proizvode označene znakovima Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko, u sklopu dugogodišnje kampanje Kupujmo hrvatsko.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
