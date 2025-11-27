Stiže nova doza snijega u Slavoniju
27.11.2025. 10:06
Stiže još snijega.
Pred nama je još jedan oblačan vikend. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito. Dnevna temperatura do 5°C.
U petak će biti umjereno do pretežno oblačno, na istoku i u Lici mjestimice će biti slabe susnježice ili snijega. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura nula, a dnevna do 3°C.
Subota donosi pretežno oblačno vrijeme uz kišu u jutarnjim satima, a tijekom poslijepodnevna susnježicu. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 2°C.
U nedjelju smirivanje. Bit će pretežno oblačno, ali bez padalina i vjetra. Jutarnja temperatura do 3°C, a dnevna do 6°C.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
