Stiže još snijega

oblačan vikend

umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito

5°C

umjereno do pretežno oblačno

slabe susnježice ili snijega

nula

3°C

oblačno vrijeme uz kišu

susnježicu

1°C

2°C

pretežno oblačno

bez padalina i vjetra

3°C

6°C

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Pred nama je još jedan. Danas će biti. Dnevna temperatura doU petak će biti, na istoku i u Lici mjestimice će biti. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura, a dnevna doSubota donosi pretežnou jutarnjim satima, a tijekom poslijepodnevna. Jutarnja temperatura do, a dnevna doU nedjelju smirivanje. Bit će, ali. Jutarnja temperatura do, a dnevna do