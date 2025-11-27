Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Stiže još snijega.

Pred nama je još jedan oblačan vikend. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito. Dnevna temperatura do 5°C.

U petak će biti umjereno do pretežno oblačno, na istoku i u Lici mjestimice će biti slabe susnježice ili snijega. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura nula, a dnevna do 3°C.

Subota donosi pretežno oblačno vrijeme uz kišu u jutarnjim satima, a tijekom poslijepodnevna susnježicu. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 2°C.

U nedjelju smirivanje. Bit će pretežno oblačno, ali bez padalina i vjetra. Jutarnja temperatura do 3°C, a dnevna do 6°C.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Nemački ovčar
Štenci nemačkog ovčara...
Dogue de Bordeaux ...
Ponosno predstavljamo ...
Sibirski haski šte...
Sibirski haski srebrno...
Štenci Cane Corso ...
Na prodaju štenci Cane...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:158

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa