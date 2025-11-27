Hrvatskog olimpijskog odbora

Hrvatskog olimpijskog odbora

Velika je čast danas ugostiti Hrvatski olimpijski odbor na njihovoj redovnoj godišnjoj konferenciji, na kojoj je naglasak stavljen na Osijek i Osječko-baranjsku županiju kao mjesto gdje se sport razvija i u smjeru velikih sportskih događanja, posebno u 2024. i 2025. godini kada su neka od značajnijih sportskih događanja održana upravo u našem gradu i županiji. Osječko-baranjska županija bila je proglašena Europskom regijom sporta u 2024. godini, što nam je dalo dodatnu snagu i poticaj da nastavimo ulagati u sve vrste sportova i sportsku infrastrukturu. U ovom trenutku Osječko-baranjska županija ulaže više milijuna eura u izgradnju i dogradnju sportskih terena i sportskih dvorana

Vjerujem da ćemo u sinergiji s HOO-om i Ministarstvom turizma i sporta napraviti značajniji iskorak u ulaganju u sportsku infrastrukturu. Na području naše županije u tijeku su projekti dogradnje i rekonstrukcije 19 osnovnoškolskih zgrada, kao i novih sportskih dvorana u pet osnovnih škola koje nisu imale adekvatan prostor za bavljenje sportom. Nastavit ćemo razvijati sportsku infrastrukturu za sve sportove, a dodatno ulagati u sportske klubove i sportske saveze

Današnja konferencija ne događa se slučajno u Osijeku i OBŽ-u. Na Kineziološkom fakultetu u Osijeku već smo održali jednu konferenciju specijaliziranu za Slavoniju i Baranju, regiju koja ima jako velik potencijal. Imamo jako dobru suradnju s osječkim sportskim savezom i Županijom, tako da se nadam da ćemo sve više i više raditi u Slavoniji. Nije nužno da to bude samo Osijek. U Slavonskom Brodu smo nedavno imali kratki seminar za trenere te pokušavamo ravnomjerno uključiti sve naše regije. Mislim da se sada stvorila i pozitivna atmosfera da se tu još više nalazimo, još više ulažemo i pomažemo sport u Slavoniji

Godišnja konferencijaza područje cijele Hrvatske održana je u. Na konferenciji sudjeluju članice, odnosno predstavnici nacionalnih sportskih saveza, zajednica sportskih udruga gradova, županijskih sportskih zajednica, udruga članica HOO-a, najkvalitetnijih klubova, treneri, organizatori velikih sportskih priredbi, predstavnici Hrvatskog saveza gluhih, Hrvatskog školskog sportskog saveza, Hrvatskog akademskog sportskog saveza te drugi članovi i službe. Sudionike su pozdravili županica Osječko-baranjske županije, državni tajnik i izaslanik ministra obrane, predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijekai drugi uzvanici.– kazala je županica Nataša Tramišak te zahvalila HOO-u što su za svoju godišnju konferenciju odabrali upravo Osijek i OBŽ.– poručila je županica.Direktor Ureda nacionalnih sportskih saveza i razvojnih programa HOO-azahvalio je Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji na domaćinstvu te predstavio program Konferencije. Prvog dana tako će biti predstavljen rad HOO-a u posljednjemi primjeriupravljanja nacionalnim sportskim savezima - Hrvatskim nogometnim savezom i Hrvatskim judo savezom - te suradnja HOO-a i hrvatskog sporta s Ministarstvom obrane i Ministarstvom unutarnjih poslova. Drugi dan Konferencije rezerviran je za stručne teme u vezi sa sportskim trenerima te će biti predstavljen novi program koji će se uskoro implementirati u sustav hrvatskog sporta, a to je selekcija mladih trenera u lokalnim sportskim zajednicama. Bit će tu, naravno, i zanimljivih panela na kojima će istaknuti stručnjaci prenijeti svoja iskustva u trenerskom poslu.– poručio je Šavora.Predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijekaizrazio je zadovoljstvo što se prvi put u Osijeku održava godišnja konferencija Hrvatskog olimpijskog odbora te je predstavio aktivnosti gradske uprave i Grada na području sporta, dok je državni tajnikgovorio o aktivnostima Ministarstva, osobito o sporazumu s HOO-om vezanom uz ugovorne pričuvnike sportaše, kojih je do sada bilo više od, a trenutno postoji 52 takva ugovora.