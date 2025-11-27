Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je da subjekt u poslovanju s hranom SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb iz predostrožnosti opoziva proizvod KeksićI free from kokos 150g, EAN kod 3831115315782, LOT 250767, datuma najbolje upotrijebiti do 22.04.2026. i LOT 250851, datuma najbolje upotrijebiti 19.05.2026., zbog moguće prisutnosti stranog tijela u proizvodu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Spar poziva kupce koji eventualno posjeduju ovaj proizvod da ga ne konzumiraju, već da ga vrate u najbližu Spar ili Interspar trgovinu gdje će im biti vraćen novac.

Podaci o proizvodu:
Proizvođač: SAPIDUM d.o.o., Celje, Slovenija
Stavlja na tržište: SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb
Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




