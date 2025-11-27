Državni inspektorat Republike Hrvatske

KeksićI free from kokos 150g

stranog tijela u proizvodu

nije u skladu

ne konzumiraju

vraćen novac

Podaci o proizvodu:

izvijestio je da subjekt u poslovanju s hranom SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb iz predostrožnosti opoziva proizvod, EAN kod 3831115315782, LOT 250767, datuma najbolje upotrijebiti do 22.04.2026. i LOT 250851, datuma najbolje upotrijebiti 19.05.2026., zbog moguće prisutnostiProizvods Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.Spar poziva kupce koji eventualno posjeduju ovaj proizvod da ga, već da ga vrate u najbližu Spar ili Interspar trgovinu gdje će im bitiProizvođač: SAPIDUM d.o.o., Celje, SlovenijaStavlja na tržište: SPAR Hrvatska d.o.o., ZagrebObavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima