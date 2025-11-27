Servisne informacije [27. studenoga 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
27.11.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Umjereno do pretežno oblačno te razmjerno vjetrovito. Lokalno kiša, uglavnom u Dalmaciji gdje su na obali mogući i pljuskovi, a u gorju susnježica i snijeg, ponajviše u Gorskoj Hrvatskoj. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 5°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 11:00 sati - Ulica cara Hadrijana 13-19 nep, 19/a
Tvrđavica
od 8:30 do 12:00 sati - Tvrđavica 241
Erdut
od 8:00 do 15:00 sati - Naselje Zrinskih Frankopana 26-200 par, 318/a, 37, 57, 85, 95-193 nep
Dalj
od 8:30 do 11:00 sati - 30. Svibnja 2-28 par, 32-34 par
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [25.-27.11.2025.] [program]
- DKBMO: Club 27 - lutkarski mjuzikl
Kino:
- Kino Urania [27.11.-03.12.2025.] [program]
- CineStar Osijek [27.11.-03.12.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Orange the World: Zaustavimo nasilje nad ženama
- Seminar AKM prvi put u Osijeku
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- FFOS: Otvoreni četvrtak "Je li nastava postala "ženska stvar"?"
- Obilježavanje Dana OŠ Vijenac [program, 2025.]
- Što nas čeka u Kulturnom centru Osijek? Festival empatije i bajka za najmlađe
- Obilježavanje Dana grada Osijeka
Adventi
- Advent u Našicama [program, 2025.]
