Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Umjereno do pretežno oblačno te razmjerno vjetrovito. Lokalno kiša, uglavnom u Dalmaciji gdje su na obali mogući i pljuskovi, a u gorju susnježica i snijeg, ponajviše u Gorskoj Hrvatskoj. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 5°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:00 do 11:00 sati - Ulica cara Hadrijana 13-19 nep, 19/a

Tvrđavica
od 8:30 do 12:00 sati - Tvrđavica 241

Erdut
od 8:00 do 15:00 sati - Naselje Zrinskih Frankopana 26-200 par, 318/a, 37, 57, 85, 95-193 nep

Dalj
od 8:30 do 11:00 sati - 30. Svibnja 2-28 par, 32-34 par

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [25.-27.11.2025.] [program]
- DKBMO: Club 27 - lutkarski mjuzikl

Kino:
- Kino Urania [27.11.-03.12.2025.] [program]
- CineStar Osijek [27.11.-03.12.2025.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Orange the World: Zaustavimo nasilje nad ženama
- Seminar AKM prvi put u Osijeku
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- FFOS: Otvoreni četvrtak "Je li nastava postala "ženska stvar"?"
- Obilježavanje Dana OŠ Vijenac [program, 2025.]
- Što nas čeka u Kulturnom centru Osijek? Festival empatije i bajka za najmlađe
- Obilježavanje Dana grada Osijeka

Adventi
- Advent u Našicama [program, 2025.]



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Toy Pudle na proda...
Nasa odgajivacnica se ...
Neodoljive pudle t...
Neodoljive pudle toy i...
Francuski buldog ...
Odgajivačnica Francusk...
Maltipoo. štenci...
Maltipoo vrhunske gene...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:172

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa