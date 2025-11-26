Osijek - grad koji živi, slavi i spaja sve generacije
26.11.2025. 14:06
Grad Osijek i ove će godine obilježiti svoj Dan grada bogatim i raznovrsnim programom koji se održava od 26. studenoga do 3. prosinca 2025. Građane očekuju brojna sportska natjecanja, kulturni događaji, humanitarne inicijative te besplatni sadržaji koji obuhvaćaju sve generacije. Program uključuje više od trideset aktivnosti raspoređenih na različitim gradskim lokacijama.
Obilježavanje započinje programima za umirovljenike, koji će od 26. do 28. studenoga sudjelovati u turnirima u belotu, šahu, pikadu i visećoj kuglani u organizaciji Udruge Aktivni umirovljenici Osijek. Vikend 29. studenoga donosi sportska i kulturna zbivanja: u Restoranu Vodovod održava se šahovski brzopotezni turnir, u Domu Hrvatske vojske tradicionalni Festival izviđačkih pjesama, a u dvorani Gradski vrt Muay Thai – Osijek Open. Na Promenadi je najavljena i humanitarna utrka „Osijek trči – i ti to možeš, daruj svoje kilometre“, dok će se navečer na Trgu Svetog Trojstva svečano otvoriti Advent u Osijeku uz koncert Danijele Martinović.
U dvorani Gradski vrt održat će se tradicionalni turnir u tajlandskom boksu Muay Thai – Osijek Open, dok će se u večernjim satima na Trgu svetog Trojstva svečano otvoriti Advent u Osijeku uz koncert popularne Danijele Martinović.
U nedjelju, 30. studenoga, program se nastavlja međunarodnim natjecanjem slijepih na govornom pikadu i visećoj kuglani u dvorani Jug II, te stolnoteniskim natjecanjem u STK Olimpija. U večernjim satima na Trgu pape Ivana Pavla II. održat će se svečano paljenje prve adventske svijeće, odmah nakon mise u osječkoj konkatedrali. Tradicionalnim okupljanjem građana označit će se početak adventskog razdoblja u gradu. Istoga dana počinje i besplatni program škole stranih jezika Pučkog otvorenog učilišta Osijek koji će trajati do 5. prosinca i biti dostupan svim uzrastima uz prethodnu prijavu.
Središnji dan, 2. prosinca, obilježit će tradicionalna budnica u Tvrđi u izvedbi Hrvatskog obrtničkog pjevačkog i glazbenog društva Zrinski te donošenje cvijeća na oltar Gospe Osječke u Franjevačkom samostanu. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek u Domu za starije i nemoćne organizira radionicu „Ulicama moga Osijeka“, a u dvorani „Franjo Krežma“ bit će održana svečana sjednica Gradskog vijeća. Tijekom dana građani će moći sudjelovati u bowling programu u Portanovi i posjetiti kuglački turnir na Pampasu, dok će večer obilježiti Lampionada u Staroj pekari te koncert grupe Vigor na Trgu Svetog Trojstva.
Uz cjelodnevni zabavno-sportski program, građanima su 2. prosinca osigurani i brojni besplatni sadržaji. Ulaz u ZOO vrt Osijek bit će slobodan, teniski tereni i kuglana Pampas dostupni bez naknade, a javni gradski prijevoz i vožnja Božićnim tramvajem bit će besplatni na svim linijama GPP-a. Gradska i sveučilišna knjižnica nudi i mogućnost besplatnog učlanjenja svim osobama rođenim na Dan grada.
Program završava 3. prosinca radionicom nordijskog hodanja „Hodamo za naš grad“ na prostoru Veslačkog kluba Iktus te premijerom dječje predstave „Mala Bee Bee“ u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića, za koju su ulaznice besplatne.
Ovogodišnji Dan grada Osijeka ponovno donosi spoj tradicije, sporta, zajedništva i bogatog kulturnog života, uz niz aktivnosti koje potiču uključivanje svih generacija sugrađana.
