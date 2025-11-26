Grad Osijek

i ove će godine obilježiti svoj Dan gradakoji se održavaGrađane očekuju brojnakoji obuhvaćaju sve generacije. Program uključuje više od trideset aktivnosti raspoređenih na različitim gradskim lokacijama.Obilježavanje započinje programima za, koji će od 26. do 28. studenoga sudjelovati u turnirima u belotu, šahu, pikadu i visećoj kuglani u organizaciji. Vikend 29. studenoga donosi sportska i kulturna zbivanja: u Restoranu Vodovod održava se šahovski brzopotezni turnir, u Domu Hrvatske vojske tradicionalni Festival izviđačkih pjesama, a u dvorani Gradski vrt Muay Thai – Osijek Open. Na Promenadi je najavljena i humanitarna utrka „Osijek trči – i ti to možeš, daruj svoje kilometre“, dok će se navečer na Trgu Svetog Trojstva svečano otvoriti Advent u Osijeku uz koncertU dvorani Gradski vrt održat će se tradicionalni turnir u tajlandskom boksu, dok će se u večernjim satima na Trgu svetog Trojstva svečano otvoriti Advent u Osijeku uz koncert popularneU nedjelju, 30. studenoga, program se nastavlja međunarodnim natjecanjem slijepih na govornom pikadu i visećoj kuglani u dvorani Jug II, te stolnoteniskim natjecanjem u STK Olimpija. U večernjim satima na Trgu pape Ivana Pavla II. održat će se svečano paljenje prve adventske svijeće, odmah nakon mise u osječkoj konkatedrali. Tradicionalnim okupljanjem građana označit će se početak adventskog razdoblja u gradu. Istoga dana počinje iškole stranih jezika Pučkog otvorenog učilišta Osijek koji će trajati do 5. prosinca i biti dostupan svim uzrastima uz prethodnu prijavu.Središnji dan, 2. prosinca, obilježit će tradicionalna budnica u Tvrđi u izvedbite donošenje cvijeća na oltar. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek u Domu za starije i nemoćne organizira radionicu „“, a u dvorani „Franjo Krežma“ bit će održanaGradskog vijeća. Tijekom dana građani će moći sudjelovati uu Portanovi i posjetitina Pampasu, dok će večer obilježitiu Staroj pekari te koncert grupena Trgu Svetog Trojstva.Uz cjelodnevni zabavno-sportski program, građanima su 2. prosinca osigurani i brojni besplatni sadržaji. Ulaz u ZOO vrt Osijek bit će, teniski tereni i kuglana Pampas dostupni, a javni gradski prijevoz i vožnja Božićnim tramvajem bit ćena svim linijama GPP-a. Gradska i sveučilišna knjižnica nudi i mogućnostsvim osobama rođenim na Dan grada.Program završava 3. prosinca radionicom nordijskog hodanja „“ na prostoru Veslačkog kluba Iktus te premijerom dječje predstave „“ u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića, za koju su ulazniceOvogodišnji Dan grada Osijeka ponovno donosi, uz niz aktivnosti koje potiču uključivanje svih generacija sugrađana.