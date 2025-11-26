Europski parlament traži stroža pravila za zaštitu djece na internetu
26.11.2025. 13:55
Europski parlament u srijedu je velikom većinom – 483 glasova za, 92 protiv i 86 suzdržanih – usvojio nezakonodavno izvješće u kojem upozorava na sve ozbiljnije rizike za fizičko i mentalno zdravlje djece na internetu. Zastupnici traže snažnije mjere protiv manipulativnih strategija koje potiču ovisnost te narušavaju koncentraciju i zdravo korištenje digitalnih sadržaja.
Jedan od ključnih prijedloga je uvođenje usklađene europske dobne granice od 16 godina za pristup društvenim mrežama, platformama za dijeljenje videa i AI asistentima. Djeci od 13 do 16 godina pristup bi bio moguć uz roditeljski pristanak. Cilj je olakšati roditeljima nadzor nad internetskim aktivnostima njihove djece i osigurati da sadržaj bude primjeren dobi.
Parlament podržava razvoj europske aplikacije za provjeru dobi i digitalnog identiteta, ali naglašava da sustavi verifikacije moraju biti pouzdani i strogo štititi privatnost. Također poručuju da te tehnologije ne smiju umanjiti odgovornost platformi da njihovi proizvodi budu sigurni za mlađe korisnike.
Kako bi se osigurala provedba Akta o digitalnim uslugama i drugih propisa, zastupnici predlažu i osobnu odgovornost višeg menadžmenta internetskih kompanija u slučajevima ozbiljnog i trajnog kršenja pravila, posebno kad je riječ o zaštiti maloljetnika i provjeri dobi.
Parlament je također zatražio:
- zabranu najštetnijih praksi koje stvaraju ovisnost i automatsko onesposobljavanje drugih značajki koje izazivaju ovisnost (uključujući beskonačno pregledavanje sadržaja, automatsko pokretanje, osvježavanje sadržaja povlačenjem, nagrade za upotrebu i štetnu igrifikaciju) za maloljetnike
- zabranu stranica koje ne poštuju pravila EU-a
- mjere za suzbijanje uvjerljivih tehnologija poput ciljanih oglasa, oglašavanja influencera, dizajna koji stvara ovisnost i „tamnih obrazaca” iz predstojećeg akta o digitalnoj pravednosti
- zabranu sustava za preporučivanje koji se temelje na profiliranju i sudjelovanju za maloljetnike
- primjenu Akta o digitalnim uslugama na internetske videoplatforme te zabranu tzv. nagradnih kutija i drugih nasumičnih elemenata igre, kao što su valute unutar aplikacije, kolo sreće i mehanizmi „plati da napreduješ”
- zaštitu maloljetnika od komercijalnog iskorištavanja, uključujući zabranjivanje platformama da nude financijske poticaje za „djecu influencere”
- hitne mjere za rješavanje etičkih i pravnih dilema povezanih s proizvodima generativne umjetne inteligencije, kao što su uvjerljiv krivotvoreni sadržaj (deepfake), botovi za razgovor, agenti umjetne inteligencije i aplikacije za generiranje nagih fotografija (koje manipuliraju fotografijama bez pristanka).
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
