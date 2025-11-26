Europski parlament

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

u srijedu je– 483 glasova za, 92 protiv i 86 suzdržanih – usvojiou kojem upozorava na svedjece na internetu. Zastupnici tražeprotiv manipulativnih strategija koje potiču ovisnost te narušavaju koncentraciju i zdravo korištenje digitalnih sadržaja.Jedan od ključnih prijedloga je uvođenje usklađene europskeod 16 godina za pristup društvenim mrežama, platformama zaDjeci od 13 do 16 godina pristup bi bio moguć uz. Cilj je olakšati roditeljima nadzor nad internetskim aktivnostima njihove djece i osigurati da sadržaj bude primjeren dobi.Parlament podržavaza provjeru dobi i digitalnog identiteta, ali naglašava da sustavi verifikacije moraju biti. Također poručuju da te tehnologije ne smiju umanjiti odgovornost platformi da njihovi proizvodi budu sigurni za mlađe korisnike.Kako bi se osigurala provedba Akta o digitalnim uslugama i drugih propisa, zastupnici predlažu i osobnu odgovornost višeg menadžmenta internetskih kompanija u slučajevima ozbiljnog i trajnog kršenja pravila, posebno kad je riječ o zaštiti maloljetnika i provjeri dobi.- zabranu najštetnijih praksi koje stvaraju ovisnost i automatsko onesposobljavanje drugih značajki koje izazivaju ovisnost (uključujući beskonačno pregledavanje sadržaja, automatsko pokretanje, osvježavanje sadržaja povlačenjem, nagrade za upotrebu i štetnu igrifikaciju) za maloljetnike- zabranu stranica koje ne poštuju pravila EU-a- mjere za suzbijanje uvjerljivih tehnologija poput ciljanih oglasa, oglašavanja influencera, dizajna koji stvara ovisnost i „tamnih obrazaca” iz predstojećeg akta o digitalnoj pravednosti- zabranu sustava za preporučivanje koji se temelje na profiliranju i sudjelovanju za maloljetnike- primjenu Akta o digitalnim uslugama na internetske videoplatforme te zabranu tzv. nagradnih kutija i drugih nasumičnih elemenata igre, kao što su valute unutar aplikacije, kolo sreće i mehanizmi „plati da napreduješ”- zaštitu maloljetnika od komercijalnog iskorištavanja, uključujući zabranjivanje platformama da nude financijske poticaje za „djecu influencere”- hitne mjere za rješavanje etičkih i pravnih dilema povezanih s proizvodima generativne umjetne inteligencije, kao što su uvjerljiv krivotvoreni sadržaj (deepfake), botovi za razgovor, agenti umjetne inteligencije i aplikacije za generiranje nagih fotografija (koje manipuliraju fotografijama bez pristanka).