Osječanin koji je preporodio Olimpiju mogao bi preuzeti Osijek: Barišić donosi stabilnost i milijunske transfere
26.11.2025. 12:24
Igor Barišić, Osječanin koji je posljednje četiri godine vodio potpunu transformaciju slovenske Olimpije, ozbiljno se spominje kao novi čovjek na čelu NK Osijeka. Pod njegovim je vodstvom Olimpija iz financijskog minusa od 25 milijuna eura došla do rekordnih prihoda, europskih natjecanja i najvećeg transfera u povijesti slovenskog nogometa. Klub je u tom razdoblju uprihodio oko 10 milijuna eura od prodaje igrača, uključujući i 5,5 milijuna eura za Raula Florucza.
U trenutku kada Osijek luta bez rezultata i mijenja trenere kao na traci, Barišić se nameće kao potencijalni čovjek koji bi mogao donijeti stabilnost i preporod kakav navijači godinama čekaju, doznaje Večernji list.
Tko je zapravo Igor Barišić, Nijemac ili Hrvat?
- Pola-pola, rekao bih. Rođeni sam Slavonac, iz Osijeka, obitelj mi živi u Njemačkoj, tata, mama i sestra žive u Osijeku. Imam hrvatsku putovnicu, ali razmišljam na njemački način, rekao je Barišić za Večernji list.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
