Što nas čeka u Kulturnom centru Osijek? Festival empatije i bajka za najmlađe
26.11.2025. 12:05
Događanja u Kulturnom centru Osijek u nadolazećim danima:
Od utorka, 25. do subota, 29. studenoga 2025.
- Festival empatije
Festival Empatije, projekt je koji na više lokacija diljem Hrvatske: Zagrebu, Osijeku i Rijeci, spaja umjetnost, psihologiju i inkluziju. Ove godine po prvi se put održava u Osijeku u prostoru Kulturnog centra Osijek. Tema ovogodišnjeg festivala je Neuspjeh pa će se tako kroz izložbu, predavanja, razgovore, radionice i projekcije filmova govoriti i promatrati neuspjeh sa svih strana - koje osjećaje, misli i fizičke senzacije doživljavamo kad smo neuspješni, koje su posljedice neuspjeha, je li neuspjeh objektivan ili je to naša subjektivna konstrukcija, kako različite kulture gledaju na neuspjeh i utječe li socioekonomski status na (ne)uspjeh.
Svi programi u sklopu festivala su besplatni i održavaju se u Maloj dvorani KC-a.
Subota, 29. studenoga 2025.
11.00 sati - Pričaonica za djecu: Matovilka
Hana Schӧnfeld i Grgur Grgić, glumci Tima bajke djeci na zabavan i interaktivan način, kroz glumu i scensku igru, djeci pričaju bajku o Matovilki braće Grimm.
Lokacija: Dvorana Franjo Krežma
Foto: Kristijan Cimer
