Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Kultura
Događanja u Kulturnom centru Osijek u nadolazećim danima:

Od utorka, 25. do subota, 29. studenoga 2025.
- Festival empatije
Festival Empatije, projekt je koji na više lokacija diljem Hrvatske: Zagrebu, Osijeku i Rijeci, spaja umjetnost, psihologiju i inkluziju. Ove godine po prvi se put održava u Osijeku u prostoru Kulturnog centra Osijek. Tema ovogodišnjeg festivala je Neuspjeh pa će se tako kroz izložbu, predavanja, razgovore, radionice i projekcije filmova govoriti i promatrati neuspjeh sa svih strana - koje osjećaje, misli i fizičke senzacije doživljavamo kad smo neuspješni, koje su posljedice neuspjeha, je li neuspjeh objektivan ili je to naša subjektivna konstrukcija, kako različite kulture gledaju na neuspjeh i utječe li socioekonomski status na (ne)uspjeh.

Svi programi u sklopu festivala su besplatni i održavaju se u Maloj dvorani KC-a.


Subota, 29. studenoga 2025.
11.00 sati - Pričaonica za djecu: Matovilka

Hana Schӧnfeld i Grgur Grgić, glumci Tima bajke djeci na zabavan i interaktivan način, kroz glumu i scensku igru, djeci pričaju bajku o Matovilki braće Grimm.

Lokacija: Dvorana Franjo Krežma


Foto: Kristijan Cimer


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Toy Pudle n...
Nasa odgajivacnica se ...
Maine Coon / Mejn ...
Maine Coon / Mejn Kun ...
Pudle toy bata i s...
Pudle toy bata i seka,...
Francuski buldog p...
Odgajivačnica La Casa ...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:133

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa