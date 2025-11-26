Županija ulaže u sport: 81.900 eura vrijedna oprema stigla u škole i klubove OBŽ-a
26.11.2025. 12:47
Na prigodnoj svečanosti, održanoj u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije u Osijeku, županica Nataša Tramišak uručila je sportsku opremu - stolnoteniske stolove i elektroničke streljačke mete školama i klubovima s područja županije. Ukupno je dodijeljeno 77 stolnoteniskih stolova za potrebe školskih klubova, 6 profesionalnih stolnoteniskih stolova za stolnoteniske klubove te 8 elektroničkih streljačkih meta za streljačke klubove. Ovu donaciju, ukupne vrijednosti 81.919,07 eura, Županija je osigurala kroz projekt „Program razvoja sporta od interesa za jedinice lokalne i područne samouprave putem županijskih sportskih zajednica za 2025.“ Ministarstva turizma i sporta.
– Osječko-baranjska županija zajedno sa Športskom zajednicom OBŽ sudjeluje s Ministarstvom turizma i sporta u velikom projektu vrijednom 751.000,00 eura kojim se pomaže sportskim klubovima kako bi dobili kvalitetnu sportsku opremu. Kroz projekt se tijekom cijele 2025. godine donirala različita oprema, a danas smo se okupili kako bismo uručili čak 83 stolnoteniska stola sportskim klubovima i 8 elektroničkih streljačkih meta za streljačke klubove na području cijele naše županije. Zaista je veliko zadovoljstvo vidjeti koliko je velik interes za sport u svim mjestima, a mi kao županija nastavljamo razvijati kvalitetnu temeljnu sportsku infrastrukturu – rekla je županica Nataša Tramišak.
Dodala je kako je u projektu rekonstrukcije i dogradnje osnovnih škola za potrebe jednosmjenske nastave na području cijele županije već odobreno 17 projekata od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. – Pri tome ulažemo i u izgradnju i dogradnju pet školskih dvorana, tako da će ih dobiti i osnovne škole koje ih do sada nisu imale, a dodatno uređujemo i vanjske sportske terene. Sport u Osječko-baranjskoj županiji ima itekako dobru i svijetlu budućnost, a naši klubovi već ostvaruju izvrsne rezultate. Mi ćemo im u tome pomoći jer znamo koliko je sport važan za psihosocijalni razvoj djece i mladih, da se najkvalitetnije navike bavljenja sportom vežu uz najraniju, prvenstveno osnovnoškolsku dob, a usvojene navike ostaju te pružaju dug i kvalitetan život – poručila je županica.
Dubravko Ižaković, glavni tajnik Športske zajednice OBŽ, naglasio je kako je važno okupljanje predstavnika škola, školskih društava i klubova, Osječko-baranjske županije i Ministarstva turizma i sporta kako bi se zajedničkim aktivnostima stvarali bolji uvjeti za sport. Dodao je da se „Program razvoja sporta od interesa za jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, koji se sufinanciraju putem županijskih sportskih zajednica za 2025. godinu“, realizira u suradnji Ministarstva turizma i sporta, Športske zajednice Osječko-baranjske županije i Školskog športskog saveza Osječko-baranjske županije. Provodi se od 2023. godine, a u 2025. godini realiziran je u ukupnoj vrijednosti od 751.464,96 eura. Program je obuhvatio 18 sportova, 59 klubova i udruga te 22 trenera. Za 2026. godinu odobren je program prema Ministarstvu turizma i sporta u ukupnom iznosu od 841.892,18 eura.
Uručenju opreme nazočile su i članice ekipe Školskog sportskog društva „Gymnicus“, učenice I. gimnazije Osijek, koje su na Svjetskom prvenstvu srednjih škola u futsalu u Brazilu osvojile 10. mjesto.
Tekst i foto: OBŽ
