Osječko-baranjska županija zajedno sa Športskom zajednicom OBŽ sudjeluje s Ministarstvom turizma i sporta u velikom projektu vrijednom 751.000,00 eura kojim se pomaže sportskim klubovima kako bi dobili kvalitetnu sportsku opremu. Kroz projekt se tijekom cijele 2025. godine donirala različita oprema, a danas smo se okupili kako bismo uručili čak 83 stolnoteniska stola sportskim klubovima i 8 elektroničkih streljačkih meta za streljačke klubove na području cijele naše županije. Zaista je veliko zadovoljstvo vidjeti koliko je velik interes za sport u svim mjestima, a mi kao županija nastavljamo razvijati kvalitetnu temeljnu sportsku infrastrukturu

Pri tome ulažemo i u izgradnju i dogradnju pet školskih dvorana, tako da će ih dobiti i osnovne škole koje ih do sada nisu imale, a dodatno uređujemo i vanjske sportske terene. Sport u Osječko-baranjskoj županiji ima itekako dobru i svijetlu budućnost, a naši klubovi već ostvaruju izvrsne rezultate. Mi ćemo im u tome pomoći jer znamo koliko je sport važan za psihosocijalni razvoj djece i mladih, da se najkvalitetnije navike bavljenja sportom vežu uz najraniju, prvenstveno osnovnoškolsku dob, a usvojene navike ostaju te pružaju dug i kvalitetan život

Na prigodnoj svečanosti, održanoj uu Osijeku, županicauručila je- stolnoteniske stolove i elektroničke streljačke mete školama i klubovima s područja županije. Ukupno je dodijeljenoza potrebe školskih klubova, 6 profesionalnih stolnoteniskih stolova za stolnoteniske klubove te 8 elektroničkih streljačkih meta za streljačke klubove. Ovu donaciju, ukupne vrijednosti, Županija je osigurala kroz projekt „.“ Ministarstva turizma i sporta.– rekla je županica Nataša Tramišak.Dodala je kako je u projektu rekonstrukcije i dogradnje osnovnih škola za potrebe jednosmjenske nastave na području cijele županije već odobreno 17 projekata od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. –– poručila je županica., glavni tajnik Športske zajednice OBŽ, naglasio je kako je važno okupljanje predstavnika škola, školskih društava i klubova,kako bi se zajedničkim aktivnostima stvarali bolji uvjeti za sport. Dodao je da se „“, realizira u suradnji Ministarstva turizma i sporta, Športske zajednice Osječko-baranjske županije i Školskog športskog saveza Osječko-baranjske županije. Provodi se od 2023. godine, a u 2025. godini realiziran je u ukupnoj vrijednosti od 751.464,96 eura. Program je obuhvatio 18 sportova, 59 klubova i udruga te 22 trenera. Za 2026. godinu odobren je program prema Ministarstvu turizma i sporta u ukupnom iznosu od 841.892,18 eura.Uručenju opreme nazočile su i članice ekipe, koje su na Svjetskom prvenstvu srednjih škola u futsalu u Brazilu osvojile 10. mjesto.