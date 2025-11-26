Prevaranti 73-godišnjakinji iz Osijeka ukrali više od 60 tisuća eura putem lažnih aplikacija
26.11.2025. 12:01
73-godišnjakinja iz Osijeka je 21. studenog ostala bez 60.200 eura kada je na nagovor nepoznate osobe na svoj mobitel instalirala dvije aplikacije za daljinsko upravljanje i na taj način omogućila nepoznatom počinitelju pristup podatcima mobilnog bankarstva, bankovnih kartica i bankovnih računa, nakon čega joj je s računa bez njezinog znanja ili odobrenja povučen novac, izvijestili su iz policije.
Slijedi daljnji rad na utvrđivanju identiteta počinitelja.
Iz policije su izvijestili da je sporna stranica ugašena, ali ovakvih prijevara nažalost smo svakodnevno svjedoci. Stoga mole građane da provjere web stranicu preko koje kupuju, a usto valja naglasiti da je najsigurnija kupovina preko interneta ona koja nam omogućuje plaćanje pouzećem. Potrebno je zapamtiti da nas ono što nam na internetu nude jeftino, može jako skupo koštati.
Još jednom pozivaju građane da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama, a više o računalnim prijevarama i njihovim oblicima možete pročitati na stranicama.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
