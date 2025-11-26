73-godišnjakinja iz Osijeka

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

je 21. studenog ostala bezkada je na nagovorna svoj mobitel instaliralaza daljinsko upravljanje i na taj način omogućila nepoznatom počinitelju pristup podatcima, nakon čega joj je s računa bez njezinog znanja ili odobrenja povučen novac, izvijestili su iz policije.Slijedi daljnji rad naidentiteta počinitelja.Iz policije su izvijestili da je sporna stranica, ali ovakvih prijevara nažalost smo svakodnevno svjedoci. Stoga mole građane da provjere web stranicu preko koje kupuju, a usto valja naglasiti da jepreko interneta ona koja nam omogućuje. Potrebno je zapamtiti da nas ono što nam na internetu nude jeftino, može jako skupo koštati.Još jednom pozivaju građane da podatke sa svoje bankovne karticena sumnjivim stranicama ili aplikacijama, a više o računalnim prijevarama i njihovim oblicima možete pročitati na stranicama.