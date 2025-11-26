Ivan Radić

Tekst i foto: Osijek.hr

Gradonačelnik Osijekaobišao je u utorak radove nau Gradskoj četvrti Jug 2 te izvijestio kako projekt napreduje premai bit će završen do lipnja iduće godine. Riječ je o ulaganju vrijednom, kojim se objekt gotovo u cijelosti obnavlja.“, rekao je gradonačelnik te dodao kako će Krijesnica, uz novu infrastrukturu, dobiti i potpuno novu didaktičku opremu.Gradonačelnik je podsjetio da je u posljednje četiri godine, čime je osiguran upis svoj djeci s oba zaposlena roditelja, te kako su značajno povećana proračunska izdvajanja za predškolski odgoj.“, kazao je gradonačelnik Radić.Najavio je i daljnje investicije: prenamjenu zgrade u Školskoj ulici u novi, izgradnju vrtićau Podravlju vrijednog 2,3 milijuna eura te veliki vrtić u Retfali s osam skupina, za koji je u tijeku ishođenje građevinske dozvole. Također je dodao kako su spremni projekti za energetsku obnovu vrtića Jelenka i Kosjenka.“, poručio je gradonačelnik.Boris Benić, glavni inženjer tvrtke, potvrdio je da se radi na cjelovitoj obnovi.“, rekao je Benić.Pedagoginjaizrazila je zadovoljstvo ulaganjima u predškolske ustanove.“, rekla je Mihaljević.Budući da je Krijesnica privremeno, djeca su premještena u druge objekte.“, zaključila je Mihaljević.