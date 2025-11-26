Energetska obnova vrijedna 1,2 milijuna eura: Vrtić Krijesnica postaje novi moderni objekt
26.11.2025. 11:25
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić obišao je u utorak radove na energetskoj obnovi Dječjeg vrtića Krijesnica u Gradskoj četvrti Jug 2 te izvijestio kako projekt napreduje prema planiranoj dinamici i bit će završen do lipnja iduće godine. Riječ je o ulaganju vrijednom 1,2 milijuna eura, kojim se objekt gotovo u cijelosti obnavlja.
„Iako govorimo o energetskoj obnovi, riječ je zapravo o gotovo potpuno novom vrtiću, od fasade i stolarije do podova, sanitarnih čvorova, grijanja, hlađenja i zidova“, rekao je gradonačelnik te dodao kako će Krijesnica, uz novu infrastrukturu, dobiti i potpuno novu didaktičku opremu.
Gradonačelnik je podsjetio da je u posljednje četiri godine izgrađeno ili nadograđeno pet vrtića, čime je osiguran upis svoj djeci s oba zaposlena roditelja, te kako su značajno povećana proračunska izdvajanja za predškolski odgoj.
„Kad sam 2021. postao gradonačelnik za vrtiće se izdvajalo oko pet milijuna eura. Danas izdvajamo 14 milijuna eura. Upisano je preko 700 djece više nego 2021., imamo veći broj skupina i najveći broj upisane djece otkad postoji evidencija“, kazao je gradonačelnik Radić.
Najavio je i daljnje investicije: prenamjenu zgrade u Školskoj ulici u novi Dječji vrtić Centar, izgradnju vrtića Bambi u Podravlju vrijednog 2,3 milijuna eura te veliki vrtić u Retfali s osam skupina, za koji je u tijeku ishođenje građevinske dozvole. Također je dodao kako su spremni projekti za energetsku obnovu vrtića Jelenka i Kosjenka.
„Protekle četiri godine obilježile su najveće investicije u osječke vrtiće u zadnjih 30 godina, a tako ćemo nastaviti i dalje“, poručio je gradonačelnik.
Boris Benić, glavni inženjer tvrtke Planum-građenje, potvrdio je da se radi na cjelovitoj obnovi.
„Objekt se kompletno energetski obnavlja, uz unutarnje uređenje ide nova stolarija, podovi, instalacije. Zadržava se roh-bau jer je objekt u odličnom stanju, što smo utvrdili nakon demontaže. Sve ostalo bit će potpuno novo“, rekao je Benić.
Pedagoginja Ana Mihaljević izrazila je zadovoljstvo ulaganjima u predškolske ustanove.
„Kao pedagog iznimno sam sretna i ponosna što se ovakve investicije događaju u Osijeku. To puno znači djeci, odgojiteljima i roditeljima. Stvara sigurnije i poticajnije okruženje za rad i razvoj“, rekla je Mihaljević.
Budući da je Krijesnica privremeno zatvorena, djeca su premještena u druge objekte.
„Zbog kapaciteta raspoređeni su u više vrtića, ali djeca reagiraju sa znatiželjom i zahvalnošću na nove prostore. Osim estetskih prednosti, to povoljno utječe i na odgojno-obrazovni rad“, zaključila je Mihaljević.
Tekst i foto: Osijek.hr
Boris Benić, glavni inženjer tvrtke Planum-građenje, potvrdio je da se radi na cjelovitoj obnovi.
