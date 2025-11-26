[VIDEO] Modernizacija u punom zamahu: Osijek uskoro dobiva vrhunski putnički terminal
26.11.2025. 10:31
Radovi na rekonstrukciji Zračne luke Osijek nastavljaju se punim intenzitetom. S dolaskom hladnijeg vremena aktivnosti su preseljene u unutrašnjost, gdje se temeljito uklanjaju stari zidovi i instalacije, dok vanjski dio zgrade istovremeno poprima svoj novi oblik.
Montirana je čelična konstrukcija koja će nositi novu fasadu, a na zapadnom pročelju već su postavljene moderne aluminijske stijene. Završetkom krovne konstrukcije i betonskih temelja sada se jasno vide obrisi budućeg terminala.
Ono najvažnije – već je vidljivo koliko je prostor za prijem i otpremu putnika povećan, čime će Zračna luka Osijek uskoro ponuditi znatno višu razinu usluge.
Foto: Screenshot video
Foto: Screenshot video
