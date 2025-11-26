Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Video 031
Radovi na rekonstrukciji Zračne luke Osijek nastavljaju se punim intenzitetom. S dolaskom hladnijeg vremena aktivnosti su preseljene u unutrašnjost, gdje se temeljito uklanjaju stari zidovi i instalacije, dok vanjski dio zgrade istovremeno poprima svoj novi oblik.

Montirana je čelična konstrukcija koja će nositi novu fasadu, a na zapadnom pročelju već su postavljene moderne aluminijske stijene. Završetkom krovne konstrukcije i betonskih temelja sada se jasno vide obrisi budućeg terminala.

Ono najvažnije – već je vidljivo koliko je prostor za prijem i otpremu putnika povećan, čime će Zračna luka Osijek uskoro ponuditi znatno višu razinu usluge.





Foto: Screenshot video


Objavio: Redakcija 031




