Prvenstvo Hrvatske za mlađe juniorke

Splitu

ŽVK Mursa

treće mjesto

Konačan poredak

Foto: ŽVK Mursa

Završeno je, a koje se održalo proteklog vikenda uNa turniru su sudjelovale četiri ekipe, a legicama izpripala je medalja za- VK Jadran Split- ŽAVK Mladost- ŽVK Mursa4. Turbo teamVeć za mjesec dana čeka ih Prvenstvo Hrvatske za kadetkinje, a kojem su domaćini u Vukovaru.