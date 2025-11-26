Bronca za Mursu! Završeno PH mlađih juniorki u odličnoj atmosferi
26.11.2025. 8:22
Završeno je Prvenstvo Hrvatske za mlađe juniorke, a koje se održalo proteklog vikenda u Splitu.
Na turniru su sudjelovale četiri ekipe, a legicama iz ŽVK Mursa pripala je medalja za treće mjesto.
Konačan poredak
- VK Jadran Split
- ŽAVK Mladost
- ŽVK Mursa
4. Turbo team
Već za mjesec dana čeka ih Prvenstvo Hrvatske za kadetkinje, a kojem su domaćini u Vukovaru.
Foto: ŽVK Mursa
Na turniru su sudjelovale četiri ekipe, a legicama iz ŽVK Mursa pripala je medalja za treće mjesto.
Konačan poredak
- VK Jadran Split
- ŽAVK Mladost
- ŽVK Mursa
4. Turbo team
Već za mjesec dana čeka ih Prvenstvo Hrvatske za kadetkinje, a kojem su domaćini u Vukovaru.
Foto: ŽVK Mursa
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)