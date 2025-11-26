Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Sport
Završeno je Prvenstvo Hrvatske za mlađe juniorke, a koje se održalo proteklog vikenda u Splitu.

Na turniru su sudjelovale četiri ekipe, a legicama iz ŽVK Mursa pripala je medalja za treće mjesto.

Konačan poredak
- VK Jadran Split
- ŽAVK Mladost
- ŽVK Mursa
4. Turbo team

Već za mjesec dana čeka ih Prvenstvo Hrvatske za kadetkinje, a kojem su domaćini u Vukovaru.


Foto: ŽVK Mursa


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Prodajem vesele be...
Imamo mužjake i muške ...
Pomeranac prelepo ...
Prodajem musko stene p...
Pit bull terijer...
Pit bull blue nose maj...
Izuzetna čokoladna...
Izuzetna čokoladna šte...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:168

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa