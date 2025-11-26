Servisne informacije [26. studenoga 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
26.11.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu lokalno moguće i izraženijim pljuskovima praćenim grmljavinom. U gorju povremeno susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 8°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:30 do 14:30 sati - Martina Divalta 203/a, Vukovarska cesta 316-318 par, 318/a, 318/a, 320-322 par, 328, 328/a
od 8:00 do 10:30 sati - Martina Divalta 83
od 8:30 do 11:00 sati - Josipa Jurja Strossmayera 318-346/a, Ulica Šándora Petöfia 210, Virska 1-3
od 9:00 do 9:30 sati - trg sv. trojstva 4, ulica josipa bösendorffera 4
od 11:00 do 13:00 sati - Trg Vatroslava Lisinskog
od 11:30 0do 14:00 sati - Kordunska 10b-28 par, Kozjačka ulica 7-29/a, Papuk gore 2-18/a, Zvečevska 2-20 par
od 12:00 do 14:00 sati - Kninska ulica 6-16 par, 20-26 par, 7-17 nep, 21-27 nep
od 12:00 do 20:00 sati - Vinkovačka cesta 61, 61a
Dalj
od 9:00 do 13:00 sati - Kardinala Alojzija Stepinca 39-41 nep, Petra Kovčalije Pere 64-78 par, Šetalište Josipa Kemenji - Joce 3-7
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [25.-27.11.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [20.-26.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [20.-26.11.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Orange the World: Zaustavimo nasilje nad ženama
- Seminar AKM prvi put u Osijeku
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige "Pitanja starija od mene"
- Obilježavanje Dana OŠ Vijenac [program, 2025.]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)