Osijek u znaku prevencije: predstavljen projekt "Čuj, Srce Ti Priča!"
25.11.2025. 19:36
Predstavljanje projekta „Čuj, Srce Ti Priča!“ održano je u trgovačkom centru Portanova u Osijeku. Na prvom katu centra, ispred Müller trgovine, studenti Medicinskog fakulteta Osijek, članovi Međunarodne udruge studenata medicine – CroMSIC, postavili su punkt na kojem su provodili mjerenje krvnog tlaka, određivanje razine glukoze u krvi, snimanje jednokanalnog EKG-a te analizu sastava tijela pomoću metaboličke vage, što se pokazalo kao posebna atrakcija jer je mnogima prvi put omogućilo brzu procjenu vlastitog metaboličkog statusa.
Projekt je organiziran s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije moždanog udara, ranog otkrivanja fibrilacije atrija te praćenja kardiovaskularnog zdravlja općenito. Sve su aktivnosti nadzirali educirani volonteri, a posjetiteljima su na raspolaganju bili ugledni hrvatski kardiolozi koji su davali savjete i tumačili rezultate - prim. dr. sc. Borka Pezo Nikolić, dr. med, kardiologinja Odjela za elektrofiziologiju i elektrostimulaciju srca Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb i prof. prim. dr. sc. Šime Manola, dr. med., FESC, kardiolog, predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KB Dubrava, predsjednik Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatskog kardiološkog društva. Stručnjaci su naglašavali koliko je važno osluškivati vlastite simptome i ne ignorirati znakove nepravilnog rada srca te isticali da fibrilacija atrija često prolazi nezapaženo, iako značajno povećava rizik od moždanog udara, pa je svaka prilika za rano prepoznavanje iznimno vrijedna.
Akciji su svojim dolaskom dodatnu težinu dali brojni predstavnici institucija i stručnjaci, među kojima izv. prof. dr. sc. Ivana Jukić, prodekanica za kvalitetu i razvoj u ime dekana Medicinskog fakulteta Osijek, doc. dr. sc. Hrvoje Roguljić, kardiolog Zavoda za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Osijek, Sarafina Zelić-Kos, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije te Danijela Klobučar iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti, u ime gradonačelnika Grada Osijeka. Njihova prisutnost, uz predstavnicu tvrtke Medikor – donatora metaboličke vage i EKG uređaja – dodatno je naglasila institucionalnu podršku projektu i važnost preventivnog djelovanja u lokalnoj zajednici.
Pozitivna medijska vidljivost značajno je povećala odaziv građana, dok je širok krug partnera ipokrovitelja – Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Osječko–baranjska županija, Grad Osijek, Medicinski fakultet Osijek te Ured Predsjednika Republike Hrvatske – dodatno potvrđivao vrijednost projekta. Velik doprinos dali su i sponzori Priora, Contour Next, Medilab One, TNB d.o.o. i Cute, koji su omogućili još kvalitetniju provedbu aktivnosti.
Istoga dana, u 17 sati, u kinu Urania održana je i javna tribina „Za srce zajedno“, organizirana u suradnji CroMSIC-a i Hrvatske udruge za aritmije „Ritam srca“, na kojoj su mentori projekta govorili o fibrilaciji atrija i srčanom popuštanju te približili javnosti najvažnije informacije kroz kratka predavanja i praktične savjete. Na tribini su sudjelovali istaknuti kardiolozi: prof. dr. sc. Kristina Selthofer – Relatić, dr. med., pročelnica Zavoda za bolesti srca i krvnih žila KBC Osijek, o ranom prepoznavanju srčanog zatajivanja, prof. prim. dr. sc. Šime Manola o stanju fibrilacije atrija u Hrvatskoj, doc. dr. sc. Hrvoje Roguljić o mogućnostima liječenja FA te prim. dr. sc. Borka Pezo Nikolić o životu s aritmijom, uz svjedočanstva pacijenata koji su podijelili svoja iskustva.
Tekst i foto: CroMSIC podružnica Osijek
Projekt je organiziran s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije moždanog udara, ranog otkrivanja fibrilacije atrija te praćenja kardiovaskularnog zdravlja općenito. Sve su aktivnosti nadzirali educirani volonteri, a posjetiteljima su na raspolaganju bili ugledni hrvatski kardiolozi koji su davali savjete i tumačili rezultate - prim. dr. sc. Borka Pezo Nikolić, dr. med, kardiologinja Odjela za elektrofiziologiju i elektrostimulaciju srca Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb i prof. prim. dr. sc. Šime Manola, dr. med., FESC, kardiolog, predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KB Dubrava, predsjednik Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatskog kardiološkog društva. Stručnjaci su naglašavali koliko je važno osluškivati vlastite simptome i ne ignorirati znakove nepravilnog rada srca te isticali da fibrilacija atrija često prolazi nezapaženo, iako značajno povećava rizik od moždanog udara, pa je svaka prilika za rano prepoznavanje iznimno vrijedna.
Akciji su svojim dolaskom dodatnu težinu dali brojni predstavnici institucija i stručnjaci, među kojima izv. prof. dr. sc. Ivana Jukić, prodekanica za kvalitetu i razvoj u ime dekana Medicinskog fakulteta Osijek, doc. dr. sc. Hrvoje Roguljić, kardiolog Zavoda za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Osijek, Sarafina Zelić-Kos, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije te Danijela Klobučar iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti, u ime gradonačelnika Grada Osijeka. Njihova prisutnost, uz predstavnicu tvrtke Medikor – donatora metaboličke vage i EKG uređaja – dodatno je naglasila institucionalnu podršku projektu i važnost preventivnog djelovanja u lokalnoj zajednici.
Pozitivna medijska vidljivost značajno je povećala odaziv građana, dok je širok krug partnera ipokrovitelja – Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Osječko–baranjska županija, Grad Osijek, Medicinski fakultet Osijek te Ured Predsjednika Republike Hrvatske – dodatno potvrđivao vrijednost projekta. Velik doprinos dali su i sponzori Priora, Contour Next, Medilab One, TNB d.o.o. i Cute, koji su omogućili još kvalitetniju provedbu aktivnosti.
Istoga dana, u 17 sati, u kinu Urania održana je i javna tribina „Za srce zajedno“, organizirana u suradnji CroMSIC-a i Hrvatske udruge za aritmije „Ritam srca“, na kojoj su mentori projekta govorili o fibrilaciji atrija i srčanom popuštanju te približili javnosti najvažnije informacije kroz kratka predavanja i praktične savjete. Na tribini su sudjelovali istaknuti kardiolozi: prof. dr. sc. Kristina Selthofer – Relatić, dr. med., pročelnica Zavoda za bolesti srca i krvnih žila KBC Osijek, o ranom prepoznavanju srčanog zatajivanja, prof. prim. dr. sc. Šime Manola o stanju fibrilacije atrija u Hrvatskoj, doc. dr. sc. Hrvoje Roguljić o mogućnostima liječenja FA te prim. dr. sc. Borka Pezo Nikolić o životu s aritmijom, uz svjedočanstva pacijenata koji su podijelili svoja iskustva.
Tekst i foto: CroMSIC podružnica Osijek
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)