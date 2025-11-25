Stara Gradiška

Foto: Carinska uprava

Na graničnom prijelazuprilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, u suradnji carinskih i policijskih službenika kontroliran je osobni automobil, kojim je upravljaodržavljanin Bosne i Hercegovine.Tijekom pregleda vozila, prtljage i vozača, u dvije platnene vrećeispod poklopca motora i tri plastična paketa skrivena u podu prtljažnika pronađeno jekoje sadrže psihotropne tvari, izvijestili su iz Carinske uprave.Protiv vozača je podnesenazbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštena proizvodanja i promet drogama.