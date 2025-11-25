U automobilu skriveno 40 tisuća tableta: vozač završio s kaznenom prijavom
25.11.2025. 12:01
Na graničnom prijelazu Stara Gradiška prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, u suradnji carinskih i policijskih službenika kontroliran je osobni automobil slovenskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 59-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.
Tijekom pregleda vozila, prtljage i vozača, u dvije platnene vreće skrivene ispod poklopca motora i tri plastična paketa skrivena u podu prtljažnika pronađeno je 40.000 komada tableta koje sadrže psihotropne tvari, izvijestili su iz Carinske uprave.
Protiv vozača je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštena proizvodanja i promet drogama.
Foto: Carinska uprava
