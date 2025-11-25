Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Na graničnom prijelazu Stara Gradiška prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, u suradnji carinskih i policijskih službenika kontroliran je osobni automobil slovenskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 59-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.

Tijekom pregleda vozila, prtljage i vozača, u dvije platnene vreće skrivene ispod poklopca motora i tri plastična paketa skrivena u podu prtljažnika pronađeno je 40.000 komada tableta koje sadrže psihotropne tvari, izvijestili su iz Carinske uprave.

Protiv vozača je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštena proizvodanja i promet drogama.


Foto: Carinska uprava


Objavio: Redakcija 031




