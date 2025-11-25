Osijek ponovno u znaku održivosti: Green Matrix Summit vraća vodeće inovatore i otvara ključne teme zelene i digitalne tranzicije
25.11.2025. 10:15
Gospodarski centar u Osijeku treću godinu zaredom postaje središte inovacija, znanja i održivih ideja. Green Matrix Summit 4. i 5. prosinca 2025. ponovno će okupiti vodeće stručnjake, poduzetnike, znanstvenike, predstavnike institucija i mlade inovatore s jednim ciljem - da zajedno gradimo otpornu, digitalnu i održivu budućnost.
Ovogodišnji summit donosi nove perspektive i aktualne teme iz područja zelene i digitalne tranzicije – od prilagodbe klimatskim promjenama, obnovljivih izvora energije i cirkularne ekonomije, do digitalne sigurnosti i uloge tehnologije u kreiranju pametnih i povezanih zajednica.
Kako potaknuti zelene financije i ulaganja u održivost, na koji način osigurati energetsku sigurnost i neovisnost u eri zelene tranzicije, što donosi proračun Europske unije 2028.–2034. za ulaganja i razvoj u Hrvatskoj, kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i tehnologiju rada, kako odgovoriti na izazove kibernetičke sigurnosti u digitalnom svijetu, koji su to „okusi budućnosti“ koji proizlaze iz razvoja pametnog i održivog gospodarstva, te na koji način industrijska tranzicija, digitalna i zelena transformacija oblikuju edukaciju i tržište rada?
To su samo neka od pitanja o kojima će na Green Matrix Summitu raspravljati stručnjaci, znanstvenici i poduzetnici.
Sudionici će kroz panele, predavanja i interaktivne rasprave imati priliku povezati se s liderima iz različitih sektora i razmijeniti iskustva. Green Matrix Summit nije samo događaj, nego mjesto koje spaja viziju, znanje i akciju. te potiče promjenu načina razmišljanja o razvoju gospodarstva, društva i okoliša.
I ove godine održava se foto natječaj „Moja županija i moja Hrvatska u zelenoj tranziciji“, s ciljem prikaza vlastite vizije zelenog i održivog okruženja. Svi zainteresirani mogu sa svojim fotografijama sudjelovati i pridonijeti promociji održivih ideja kroz umjetnički izraz. Više informacija o uvjetima sudjelovanja i prijavi dostupno je na stranici.
Organizatori, Osječko-baranjska županija i Gospodarski centar Osječko-baranjske županije d.o.o., uz potporu predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj i ove godine stvaraju prostor u kojem se grade partnerstva i potiču rješenja koja mijenjaju budućnost.
Pridružite nam se na Green Matrix Summitu 4. i 5. prosinca u Gospodarskom centru u Osijeku.
Pozivamo sve tvrtke, organizacije i pojedince da postanu dio ove inicijative koja oblikuje zelenu i digitalnu budućnost.
Tekst i foto: OBŽ
