Do ulaznica za utakmicu s Vukovarom samo online
25.11.2025. 9:30
U petak Bijelo-plave očekuje prvenstveni ogled 15. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige kojega će imati s Vukovarom na stadionu Cibalije u Vinkovcima, a početak je u 18 sati.
Ulaznice je moguće kupiti samo online. Fizičke prodaje na blagajnama neće biti, a cijena ulaznice za gostujući sektor iznosi 10 eura. Poveznica za kupovinu ulaznica bit će otvorena sve do početka utakmice.
Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv
