Vijesti::Sport
U petak Bijelo-plave očekuje prvenstveni ogled 15. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige kojega će imati s Vukovarom na stadionu Cibalije u Vinkovcima, a početak je u 18 sati.

Ulaznice je moguće kupiti samo online. Fizičke prodaje na blagajnama neće biti, a cijena ulaznice za gostujući sektor iznosi 10 eura. Poveznica za kupovinu ulaznica bit će otvorena sve do početka utakmice.


Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




