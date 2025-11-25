Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća

Ivan Anušić

Nataša Tramišak

Robert Jankovics

Ladislav Bece

Okupili smo se danas, 34 godine nakon teških ratnih strahota, da u tišini i dubokom poštovanju iskažemo zahvalnost svima koji su hrabro odolijevali okupatorskoj vojsci i neprijateljskim napadima, a posebno nakon pada Vukovara kada su se mnoga mjesta našla u okruženju. Zaista moramo iskazati najdublje poštovanje prema svim braniteljima i civilima koji su stradali ovdje u Laslovu pokazavši da u ovom malom slavonskom mjestu, na prvoj liniji obrane, vjera, snaga i zajedništvo mogu napraviti puno. Zahvaljujući njihovoj žrtvi i borbi, osigurano je dovoljno vremena da se utvrdi južna linija obrane grada Osijeka, a u konačnici i da se obrani grad Osijek. Vukovar, ali i ovakva manja mjesta podnijeli su ogroman teret da bi mi danas živjeli u neovisnoj i slobodnoj državi na čemu im moramo biti vječno zahvalni

Nataša Tramišak

Ivan Anušić

Nakon pada Vukovara, a zatim i Ernestinova i Seleša, srpske snage počele su se raspoređivati prema Osijeku i zaista je bilo neminovno da se dogodi ovakvo stradavanje u malim mjestima poput Laslova. Međutim, ovdje treba naglasiti da su Laslovo i Laslovčani, uspjeli hrabrom odlukom svog zapovjednika, probiti se iz obruča u kojem su se našli i krenuti u proboj ka slobodnom teritoriju, jer bi ih u protivnom sigurno čekao scenarij Vukovara i Ovčare. Stoga, hvala im svima, a posebna počast onima koji su izgubili svoje živote

Ladislav Kočiš

Kako je vrijeme prolazilo, Laslovo je sve više napadano i granatirano, a najteži dani uslijedili su nakon pada Ernestinova, 20. studenog 1991. godine, kada smo ostali u potpunom okruženju. Odmah sam razgovarao sa zapovjedništvom Grada Osijeka, odakle nam je rečeno da se strpimo i da se pripremaju ljudi koji će ići u proboj. Međutim, tri dana kasnije, odnosno 23. studenog, započelo je snažno granatiranje i sveopći napad na selo pri čemu je već u 12.00 sati poginulo devet branitelja, uz više desetaka ranjenih. Tada smo donijeli odluku da idemo u proboj, jer bi u protivnom svi izginuli te smo čekali prvi mrak. U koloni smo krenuli ka slobodnom teritoriju, noseći i 27 ranjenika, a nažalost nismo mogli nositi tijela poginulih toga dana

Tekst i foto: OBŽ

ispred spomen obilježja u Parku hrvatskih branitelja - mjestu posebnog pijeteta uobilježena jetužnog i bolnog dana kada je došlo doovog naselja. Odana je počast zakoji su poginuli 1991. godine u obrani svojih domova, kao i zakoje se još vode kao nestale te kasnije preminulim mještanima.Laslovo je okupirano 24. studenoga 1991. godine, i to nakonopsade, topničkih i pješačkih napada, kada su branitelji ostali, ssamo u tom danu i još više ranjenih, bez komunikacija, te su odlučili tražiti izlaz iz potpuno opkoljenog naselja i tako spasiti ranjenike i preostale civile. Većina branitelja i civila se spasila probijajući se kanalima i poljima pod okriljem noći do slobodnog, a nekoliko starijih osoba je ostalo, nakon čega su ih ubiliPočast svim stradalima u obrani Laslova iskazali su članovi obitelji u Domovinskom ratu poginulih i nestalih branitelja i civila, preživjeli branitelji Laslova, potpredsjednik Vlade i ministar obrane, županica, saborski zastupnik mađarske nacionalne manjine, načelnik Policijske uprave osječko-baranjske, predstavnici Hrvatske vojske, braniteljskih i drugih udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Članovi udruga Glasnici istine i Vukovarskog triatlonskog kluba istrčali su polumaratonsku dionicu od Vukovara do Laslova, gdje su stigli uoči početka komemoracije.- rekla je županicaPotpredsjednik Vlade RH i ministar obranenaglasio je kako se današnjim polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća prisjećamo laslovačkih branitelja koji su ostali u okruženju nakon pada Ernestinova, 20. studenog 1991. godine. –– kazao je Anušić.Ratni zapovjednik obrane Laslovaistaknuo je kako su tijekom 152 dana obrane odolijevali znatno nadmoćnijem neprijatelju, uz prve žrtve već tijekom kolovoza 1991. godine. –– zaključio je Kočiš dodavši da u ovom trenutku još uvijek traže 16 tijela svojih sumještana.