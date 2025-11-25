Sjećanje na žrtvu Laslova: 34. godišnjica tužnog i bolnog dana
25.11.2025. 8:25
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred spomen obilježja u Parku hrvatskih branitelja - mjestu posebnog pijeteta u Laslovu obilježena je 34. godišnjica tužnog i bolnog dana kada je došlo do privremene okupacije ovog naselja. Odana je počast za 48 hrvatskih branitelja i civila koji su poginuli 1991. godine u obrani svojih domova, kao i za 15 osoba koje se još vode kao nestale te kasnije preminulim mještanima.
Laslovo je okupirano 24. studenoga 1991. godine, i to nakon 152 dana opsade, topničkih i pješačkih napada, kada su branitelji ostali bez streljiva, lijekova i hrane, s 10 poginulih samo u tom danu i još više ranjenih, bez komunikacija, te su odlučili tražiti izlaz iz potpuno opkoljenog naselja i tako spasiti ranjenike i preostale civile. Većina branitelja i civila se spasila probijajući se kanalima i poljima pod okriljem noći do slobodnog Ivanovca, a nekoliko starijih osoba je ostalo, nakon čega su ih ubili Arkanovci.
Počast svim stradalima u obrani Laslova iskazali su članovi obitelji u Domovinskom ratu poginulih i nestalih branitelja i civila, preživjeli branitelji Laslova, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, županica Nataša Tramišak, saborski zastupnik mađarske nacionalne manjine Robert Jankovics, načelnik Policijske uprave osječko-baranjske Ladislav Bece, predstavnici Hrvatske vojske, braniteljskih i drugih udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Članovi udruga Glasnici istine i Vukovarskog triatlonskog kluba istrčali su polumaratonsku dionicu od Vukovara do Laslova, gdje su stigli uoči početka komemoracije.
- Okupili smo se danas, 34 godine nakon teških ratnih strahota, da u tišini i dubokom poštovanju iskažemo zahvalnost svima koji su hrabro odolijevali okupatorskoj vojsci i neprijateljskim napadima, a posebno nakon pada Vukovara kada su se mnoga mjesta našla u okruženju. Zaista moramo iskazati najdublje poštovanje prema svim braniteljima i civilima koji su stradali ovdje u Laslovu pokazavši da u ovom malom slavonskom mjestu, na prvoj liniji obrane, vjera, snaga i zajedništvo mogu napraviti puno. Zahvaljujući njihovoj žrtvi i borbi, osigurano je dovoljno vremena da se utvrdi južna linija obrane grada Osijeka, a u konačnici i da se obrani grad Osijek. Vukovar, ali i ovakva manja mjesta podnijeli su ogroman teret da bi mi danas živjeli u neovisnoj i slobodnoj državi na čemu im moramo biti vječno zahvalni - rekla je županica Nataša Tramišak.
Potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Ivan Anušić naglasio je kako se današnjim polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća prisjećamo laslovačkih branitelja koji su ostali u okruženju nakon pada Ernestinova, 20. studenog 1991. godine. – Nakon pada Vukovara, a zatim i Ernestinova i Seleša, srpske snage počele su se raspoređivati prema Osijeku i zaista je bilo neminovno da se dogodi ovakvo stradavanje u malim mjestima poput Laslova. Međutim, ovdje treba naglasiti da su Laslovo i Laslovčani, uspjeli hrabrom odlukom svog zapovjednika, probiti se iz obruča u kojem su se našli i krenuti u proboj ka slobodnom teritoriju, jer bi ih u protivnom sigurno čekao scenarij Vukovara i Ovčare. Stoga, hvala im svima, a posebna počast onima koji su izgubili svoje živote – kazao je Anušić.
Ratni zapovjednik obrane Laslova Ladislav Kočiš istaknuo je kako su tijekom 152 dana obrane odolijevali znatno nadmoćnijem neprijatelju, uz prve žrtve već tijekom kolovoza 1991. godine. – Kako je vrijeme prolazilo, Laslovo je sve više napadano i granatirano, a najteži dani uslijedili su nakon pada Ernestinova, 20. studenog 1991. godine, kada smo ostali u potpunom okruženju. Odmah sam razgovarao sa zapovjedništvom Grada Osijeka, odakle nam je rečeno da se strpimo i da se pripremaju ljudi koji će ići u proboj. Međutim, tri dana kasnije, odnosno 23. studenog, započelo je snažno granatiranje i sveopći napad na selo pri čemu je već u 12.00 sati poginulo devet branitelja, uz više desetaka ranjenih. Tada smo donijeli odluku da idemo u proboj, jer bi u protivnom svi izginuli te smo čekali prvi mrak. U koloni smo krenuli ka slobodnom teritoriju, noseći i 27 ranjenika, a nažalost nismo mogli nositi tijela poginulih toga dana – zaključio je Kočiš dodavši da u ovom trenutku još uvijek traže 16 tijela svojih sumještana.
Tekst i foto: OBŽ
