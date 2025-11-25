Servisne informacije [25. studenoga 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
25.11.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno oblačno, povremeno s kišom. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 12°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 12:00 sati - Dunavska 2-60 par, 35-43, Krapinsko naselje 30, Krbavska ulica 2-16 par, Savska 1-35 nep, Ulica sv. Josipa Radnika 21-23/a, Unska 1-25 nep, Vinkovačka cesta 70-72/a, 17-33 nep, Vrbaska 3-18
od 8:30 do 11:30 sati - Dinka Šimunovića 14-70, 29-61, Imotska ulica 2-18, 1-17, Sarajevska 8-14, Slavonska 10, 1-15, Ulica Dragutina Domjanića 1-19, Zeleno polje 8-30, 13-39
od 8:30 do 13:00 sati - Ljubljanska 1-31, Požeška 47-73, Ulica kralja Petra Svačića 29-49, Varaždinska 1-13
od 10:30 do 12:30 sati - Paška 2-40 par, 37-101 nep, Rapska 2-26 par, Srijemska ulica 123-147 nep
Višnjevac
od 9:00 do 11:30 sati - Ulica Ante Starčevića 15-39, Ulica Stjepana Radića 12-38
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [25.-27.11.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [20.-26.11.2025.] [program]
- Kino Urania: Projekcija filma "Neke ptice"
- CineStar Osijek [20.-26.11.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Orange the World: Zaustavimo nasilje nad ženama
- Seminar AKM prvi put u Osijeku
- Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek: Promocija Priručnika za provjeru informacija i medijskih sadržaja vezanih uz hranu
- FFOS: Predavanje "Može li umjetna inteligencija prevoditi književnost (i zašto ne)?"
