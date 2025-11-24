Radić podiže cenzus i iznose: Rekordna sredstva za božićnice u Osijeku
24.11.2025. 17:51
Grad Osijek i ove godine povećava izdvajanja za božićnice. U proračunu za 2025. predviđeno je 628.000 eura, dok ukupna sredstva namijenjena božićnicama i uskrsnicama iznose 1,2 milijuna eura. To je 151 posto više u odnosu na 2021. godinu, kada je gradonačelnik Ivan Radić preuzeo dužnost te započeo s proširivanjem socijalnih mjera.
Kako bi pravo na božićnicu ostvario veći broj umirovljenika, Grad je ove godine dodatno povećao cenzus na 520 eura mirovine, što je 56,7 posto više nego 2021. godine.
Povećani su i iznosi božićnica te sada iznose 60, 80 i 120 eura, ovisno o visini mirovine. Time su iznosi božićnica u odnosu na prošlu godinu porasli za 45 do 50 posto.
Božićnicu od 60 eura primit će i korisnici Socijalnog programa Grada Osijeka — samci i obitelji s naknadom za troškove stanovanja, korisnici pučke kuhinje te osobe bez vlastitog doma.
Grad nastavlja i s mjerom isplate božićnica djeci korisnicima inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine. Za tu je namjenu osigurano 40.000 eura, a iznos božićnice iznosi 60 eura.
Uz božićnice i uskrsnice, Grad Osijek provodi niz programa za kvalitetniji život starijih sugrađana: besplatan javni prijevoz za umirovljenike i starije osobe – mjeru kojom se koristi oko 11 i pol tisuća ljudi, mjesečni dodatak od 300 eura godišnje za umirovljenike s malim mirovinama, plesne večeri, proslave Nove godine, besplatne izlete, zdravstvena predavanja i druge društvene aktivnosti, kao i financiranje rada umirovljeničkih udruga.
Za mjere namijenjene trećoj životnoj dobi u 2025. godini osigurano je 1,9 milijuna eura, što je 300 posto više nego 2021. godine, kada je aktualna gradska uprava počela povećavati izdvajanja i uvoditi nove programe za starije osobe.
Gradonačelnik Ivan Radić istaknuo je: „U posljednjih nekoliko godina sustavno povećavamo izdvajanja za božićnice i uskrsnice, a 2025. to činimo u najvećem obujmu do sada. Naša je zadaća stvarati uvjete za dostojanstven, aktivan i ispunjen život u trećoj životnoj dobi – i to ćemo nastaviti činiti. Ova božićnica mali je znak poštovanja i zahvalnosti našim starijim sugrađanima.“
Na kraju je poručio: „Svim osječkim umirovljenicima želim mirne i ugodne blagdane, provedene u dobrom zdravlju i krugu najbližih.“
Tekst: Osijek.hr
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
