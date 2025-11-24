Grad Osijek

Tekst: Osijek.hr

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

i ove godine povećava izdvajanja za. U proračunu za 2025. predviđeno je, dok ukupna sredstva namijenjena božićnicama i uskrsnicama iznose. To jeu odnosu na 2021. godinu, kada je gradonačelnik Ivan Radić preuzeo dužnost te započeo s proširivanjem socijalnih mjera.Kako bi pravo na božićnicu ostvario veći broj umirovljenika, Grad je ove godine dodatno povećao cenzus našto jenego 2021. godine.Povećani su i iznosi božićnica te sada iznose, ovisno o visini mirovine. Time su iznosi božićnica u odnosu na prošlu godinu porasliBožićnicu odprimit će i korisniciGrad nastavlja i s mjerom isplate božićnica djeci korisnicimaprve, druge i treće razine. Za tu je namjenu osigurano, a iznos božićnice iznosiUz božićnice i uskrsnice, Grad Osijek provodi niz programa zastarijih sugrađana: besplatan javni prijevoz za umirovljenike i starije osobe – mjeru kojom se koristi oko 11 i pol tisuća ljudi, mjesečni dodatak od 300 eura godišnje za umirovljenike s malim mirovinama, plesne večeri, proslave Nove godine, besplatne izlete, zdravstvena predavanja i druge društvene aktivnosti, kao i financiranje rada umirovljeničkih udruga.Za mjere namijenjene trećoj životnoj dobi u 2025. godini osigurano je, što jenego 2021. godine, kada je aktualna gradska uprava počela povećavati izdvajanja i uvoditi nove programe za starije osobe.Gradonačelnikistaknuo je: „.“Na kraju je poručio: „.“