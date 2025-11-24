Klupska večer Hush! okrunjena nagradom Ambasador elektroničke glazbe
24.11.2025. 17:27
U nagrađivanom zagrebačkom klubu Boogaloo održana je deveta dodjela nagrade Ambasador, najvažnijeg godišnjeg okupljanja hrvatske i regionalne elektroničke glazbene industrije. Ovogodišnje izdanje privuklo je preko 300 profesionalaca iz industrije, ali i iz drugih kulturnih, umjetničkih te društvenih sfera.
“Back to the roots” glasio je moto devetog izdanja u kojemu je kroz 29 kategorija nagrađeno ono najbolje što je elektronička glazba pružila u 2025. u Hrvatskoj i regiji. Priznanja ovogodišnjim laureatima uručila su poznata lica poput Ana-Marije Vuković, Ane Vele, Damjana Blažuna, Ede Plovanića, Ilka Čulića, Jakše Jordesa, Lane i Borisa Matića, Selme Mehadžić, Slavice Parlov Horvat, Vida Barića i drugi, a dodjelu su vodili Dorijan Klarić i Nina Trumbić.
Sama svečana dodjela nagrade Ambasador tradicionalno je otvorena s nekoliko riječi njenog osnivača Gorana Tomaševića koji je s pozornice poručio: “Večeras slavimo postignuća u elektroničkoj glazbi i ono što je srž Ambasadora: povezivanje koje gradi zajednicu, umrežavanje koje jača našu industriju i kulturnu razmjenu koja nas sve obogaćuje. Iako u ovih devet godina nismo imali značajniju institucionalnu potporu, vodili su nas ljubav i entuzijazam. Gledamo i u budućnost. Iduće godine Ambasador slavi desetljeće, a portal Klubska Scena, iz kojeg je sve nastalo, čak četvrt stoljeća! Pripremamo nešto zaista posebno.”
Vodeći se snažnom porukom “back to the roots” posvećenu klupskoj kulturi, zajedništvu i vrijednostima na kojima je izgrađena scena, vrijedi istaknuti ovogodišnjeg laureata s područja Osječko-baranjske županije koji svojim entuzijazmom gura elektroničku glazbu u Hrvatskoj naprijed.
Riječ je o klupskoj večeri Hush! koju je pokrenula cijenjena osječka DJ-ica i producentica Insolate. Hush! je osvojio Ambasadora u ozbiljnoj konkurenciji, te je glasovima publike pobijedio druge poznate klupske večeri iz Hrvatske poput Future Scopea, Sequencesa, Planeta Srijede…
Tekst: Toni Jurić
Foto: Ana Pavlović i Julien Duval
“Back to the roots” glasio je moto devetog izdanja u kojemu je kroz 29 kategorija nagrađeno ono najbolje što je elektronička glazba pružila u 2025. u Hrvatskoj i regiji. Priznanja ovogodišnjim laureatima uručila su poznata lica poput Ana-Marije Vuković, Ane Vele, Damjana Blažuna, Ede Plovanića, Ilka Čulića, Jakše Jordesa, Lane i Borisa Matića, Selme Mehadžić, Slavice Parlov Horvat, Vida Barića i drugi, a dodjelu su vodili Dorijan Klarić i Nina Trumbić.
Sama svečana dodjela nagrade Ambasador tradicionalno je otvorena s nekoliko riječi njenog osnivača Gorana Tomaševića koji je s pozornice poručio: “Večeras slavimo postignuća u elektroničkoj glazbi i ono što je srž Ambasadora: povezivanje koje gradi zajednicu, umrežavanje koje jača našu industriju i kulturnu razmjenu koja nas sve obogaćuje. Iako u ovih devet godina nismo imali značajniju institucionalnu potporu, vodili su nas ljubav i entuzijazam. Gledamo i u budućnost. Iduće godine Ambasador slavi desetljeće, a portal Klubska Scena, iz kojeg je sve nastalo, čak četvrt stoljeća! Pripremamo nešto zaista posebno.”
Vodeći se snažnom porukom “back to the roots” posvećenu klupskoj kulturi, zajedništvu i vrijednostima na kojima je izgrađena scena, vrijedi istaknuti ovogodišnjeg laureata s područja Osječko-baranjske županije koji svojim entuzijazmom gura elektroničku glazbu u Hrvatskoj naprijed.
Riječ je o klupskoj večeri Hush! koju je pokrenula cijenjena osječka DJ-ica i producentica Insolate. Hush! je osvojio Ambasadora u ozbiljnoj konkurenciji, te je glasovima publike pobijedio druge poznate klupske večeri iz Hrvatske poput Future Scopea, Sequencesa, Planeta Srijede…
Tekst: Toni Jurić
Foto: Ana Pavlović i Julien Duval
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)