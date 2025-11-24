Državni inspektorat Republike Hrvatske

Milka čokolada karamela

prisustva stranog tijela

nije u skladu

Podaci o proizvodu:

Ako ste kupili proizvod koji se povlači, možete ga vratiti u bilo koju Müller poslovnicu te će Vam odgovarajući novčani iznos biti vraćen. U skladu s upozorenjima i sigurnosnim opaskama, molimo Vas da postupite onako kako je u obavijestima navedeno

Foto: Pexels.com/Ilustracija

izvijestio je o opozivu proizvoda100 g, EAN/MAN: 7622210349675 / 557642, sljedećih rokova trajanja i šarže: 20.02.2026/OSV1252132 & OSV1252133, 21.02.2026 / OSV1252141, 26.02.2026 / OSV1252223, 27.02.2026 / OSV1252231 & OSV1252232 & OSV1252233 zbog mogućeg(plastični materijal).Proizvods Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.Proizvođač: Mondelez Deutschland GmbH, NjemačkaMaloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o, HrvatskaIz Mullera su izvijestili: "."