Iz prodaje se povlači čokolada s karamelom: moguće prisustvo plastike u proizvodu
24.11.2025. 13:46
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Milka čokolada karamela 100 g, EAN/MAN: 7622210349675 / 557642, sljedećih rokova trajanja i šarže: 20.02.2026/OSV1252132 & OSV1252133, 21.02.2026 / OSV1252141, 26.02.2026 / OSV1252223, 27.02.2026 / OSV1252231 & OSV1252232 & OSV1252233 zbog mogućeg prisustva stranog tijela (plastični materijal).
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: Mondelez Deutschland GmbH, Njemačka
Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o, Hrvatska
Iz Mullera su izvijestili: "Ako ste kupili proizvod koji se povlači, možete ga vratiti u bilo koju Müller poslovnicu te će Vam odgovarajući novčani iznos biti vraćen. U skladu s upozorenjima i sigurnosnim opaskama, molimo Vas da postupite onako kako je u obavijestima navedeno."
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: Mondelez Deutschland GmbH, Njemačka
Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o, Hrvatska
Iz Mullera su izvijestili: "Ako ste kupili proizvod koji se povlači, možete ga vratiti u bilo koju Müller poslovnicu te će Vam odgovarajući novčani iznos biti vraćen. U skladu s upozorenjima i sigurnosnim opaskama, molimo Vas da postupite onako kako je u obavijestima navedeno."
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)