Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Europske novčanice uskoro će dobiti novi izgled. Europska središnja banka (ESB) planira modernizirati dizajn eura nakon više od 20 godina.

Trenutačno traje međunarodni natječaj u kojem dizajneri iz cijele EU predlažu nova rješenja. Natječaj se odvija u više faza.

ESB će do 2026. odabrati najbolje prijedloge, a građani će moći izraziti svoje mišljenje. Konačna odluka o dizajnu bit će krajem 2026., a nove novčanice u optjecaju nekoliko godina poslije zbog složene izrade.

Razlozi za nova izdanja novčanica uključuju bolju zaštitu od krivotvorenja, održivije materijale, lakšu upotrebu za osobe s oštećenjem vida i veću prepoznatljivost među građanima Europe, doznaje portal Fenix-magazine.de.

Stare novčanice i dalje će vrijediti.

Predsjednica ESB-a Christine Lagarde ističe da euro nije samo valuta, nego i simbol europskog zajedništva i raznolikosti.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Maltipoo vrhun...
Maltipoo vrhinske gene...
Pomeranski Špic. ...
Pomeranac Boo stenci n...
Toy Pudle na proda...
Nasa odgajivacnica se ...
Američka Akita
Odgaivačnica pasa Urag...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:199

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa