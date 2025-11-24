Nakon 20 godina, euro mijenja lice
24.11.2025. 13:54
Europske novčanice uskoro će dobiti novi izgled. Europska središnja banka (ESB) planira modernizirati dizajn eura nakon više od 20 godina.
Trenutačno traje međunarodni natječaj u kojem dizajneri iz cijele EU predlažu nova rješenja. Natječaj se odvija u više faza.
ESB će do 2026. odabrati najbolje prijedloge, a građani će moći izraziti svoje mišljenje. Konačna odluka o dizajnu bit će krajem 2026., a nove novčanice u optjecaju nekoliko godina poslije zbog složene izrade.
Razlozi za nova izdanja novčanica uključuju bolju zaštitu od krivotvorenja, održivije materijale, lakšu upotrebu za osobe s oštećenjem vida i veću prepoznatljivost među građanima Europe, doznaje portal Fenix-magazine.de.
Stare novčanice i dalje će vrijediti.
Predsjednica ESB-a Christine Lagarde ističe da euro nije samo valuta, nego i simbol europskog zajedništva i raznolikosti.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
