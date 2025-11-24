Vozači, provjerite ispravnost svojih vozila: od 24. do 29. studenog nova preventivna akcija
24.11.2025. 12:28
I ove godine će se, od 24. do 29. studenog 2025. godine, provesti preventivno-sigurnosna akcija pod nazivom „Dani tehničke ispravnosti vozila“.
Akcija „Dani tehničke ispravnosti vozila“ provodi se u svim stanicama za tehnički pregled vozila na području Republike Hrvatske, pod pokroviteljstvom Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, u suradnji s Hrvatskim autoklubom i Centrom za vozila Hrvatske.
Akcija je prvenstveno usmjerena na mogućnost obavljanja besplatnog pregleda vozila u stanicama za tehničke preglede uz poticanje vozača da pravovremeno preventivno kontroliraju ispravnost vlastitog vozila kako bi sigurno sudjelovali u prometu.
Što građani mogu očekivati?
Prilikom pregleda vozila kontrolirat će se: opće stanje, kočnice, donji postroj vozila, ispušni plinovi i svjetlosna signalizacija.
Cilj je isključivo preventivni, a pregled vozila obavlja se besplatno za sve vlasnike vozila, odnosno vozače koji se pojave na pregledu sa zamolbom da se njihovo vozilo pregleda i utvrdi tehnička ispravnost ili neispravnost, a težište je na pružanju savjetodavne i tehničke pomoći stručnih osoba stanica za tehnički pregled vozila.
Svrha akcije je skrenuti pozornost vozačima na važnost tehničke ispravnosti vozila u kontekstu cestovne sigurnosti, jer je vozilo, uz vozača i cestu, ključan čimbenik sigurnosti.
Napomene za sudionike:
- besplatni pregled vozila u ovoj akciji ne zamjenjuje redovni tehnički pregled;
- od ove akcije izuzeta su vozila koja u spomenutom razdoblju održavanja akcije, imaju zakonsku obvezu provođenja tehničkog pregleda i registracije;
- u sklopu ove akcije neće biti sankcioniranja vlasnika za čija se vozila utvrdi da su tehnički neispravna, nego će ih se nakon savjetovanja o načinu otklanjanja neispravnosti uputiti u ovlašteni servis s ciljem uklanjanja eventualno utvrđenih nedostataka na vozilu.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Akcija „Dani tehničke ispravnosti vozila“ provodi se u svim stanicama za tehnički pregled vozila na području Republike Hrvatske, pod pokroviteljstvom Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, u suradnji s Hrvatskim autoklubom i Centrom za vozila Hrvatske.
Akcija je prvenstveno usmjerena na mogućnost obavljanja besplatnog pregleda vozila u stanicama za tehničke preglede uz poticanje vozača da pravovremeno preventivno kontroliraju ispravnost vlastitog vozila kako bi sigurno sudjelovali u prometu.
Što građani mogu očekivati?
Prilikom pregleda vozila kontrolirat će se: opće stanje, kočnice, donji postroj vozila, ispušni plinovi i svjetlosna signalizacija.
Cilj je isključivo preventivni, a pregled vozila obavlja se besplatno za sve vlasnike vozila, odnosno vozače koji se pojave na pregledu sa zamolbom da se njihovo vozilo pregleda i utvrdi tehnička ispravnost ili neispravnost, a težište je na pružanju savjetodavne i tehničke pomoći stručnih osoba stanica za tehnički pregled vozila.
Svrha akcije je skrenuti pozornost vozačima na važnost tehničke ispravnosti vozila u kontekstu cestovne sigurnosti, jer je vozilo, uz vozača i cestu, ključan čimbenik sigurnosti.
Napomene za sudionike:
- besplatni pregled vozila u ovoj akciji ne zamjenjuje redovni tehnički pregled;
- od ove akcije izuzeta su vozila koja u spomenutom razdoblju održavanja akcije, imaju zakonsku obvezu provođenja tehničkog pregleda i registracije;
- u sklopu ove akcije neće biti sankcioniranja vlasnika za čija se vozila utvrdi da su tehnički neispravna, nego će ih se nakon savjetovanja o načinu otklanjanja neispravnosti uputiti u ovlašteni servis s ciljem uklanjanja eventualno utvrđenih nedostataka na vozilu.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)