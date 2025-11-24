od 24. do 29. studenog 2025.

I ove godine će se,godine, provesti preventivno-sigurnosna akcija pod nazivom „“.Akcija „Dani tehničke ispravnosti vozila“ provodi se u svim stanicama zana području Republike Hrvatske, pod pokroviteljstvomu suradnji sAkcija je prvenstveno usmjerena na mogućnost obavljanjavozila u stanicama za tehničke preglede uz poticanje vozača da pravovremeno preventivno kontroliraju ispravnost vlastitog vozila kako bi sigurno sudjelovali u prometu.opće stanje, kočnice, donji postroj vozila, ispušni plinovi i svjetlosna signalizacija.Cilj je isključivo, a pregled vozila obavlja seza sve vlasnike vozila, odnosno vozače koji se pojave na pregledu sa zamolbom da se njihovo vozilo pregleda i utvrdi tehnička ispravnost ili neispravnost, a težište je na pružanju savjetodavne i tehničke pomoći stručnih osoba stanica za tehnički pregled vozila.Svrha akcije je skrenuti pozornost vozačima natehničke ispravnosti vozila u kontekstu cestovne sigurnosti, jer je vozilo, uz vozača i cestu, ključan čimbenik sigurnosti.- besplatni pregled vozila u ovoj akciji ne zamjenjuje redovni tehnički pregled;- od ove akcije izuzeta su vozila koja u spomenutom razdoblju održavanja akcije, imaju zakonsku obvezu provođenja tehničkog pregleda i registracije;- u sklopu ove akcije neće biti sankcioniranja vlasnika za čija se vozila utvrdi da su tehnički neispravna, nego će ih se nakon savjetovanja o načinu otklanjanja neispravnosti uputiti u ovlašteni servis s ciljem uklanjanja eventualno utvrđenih nedostataka na vozilu.