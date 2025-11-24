Blagdansko iznenađenje: poklon paketići za djecu u Općini Antunovac
24.11.2025. 11:47
Općina Antunovac razveselit će svoje najmlađe sugrađane za nadolazeće blagdane.
Naime, obavještavaju sve roditelje djece u dobi od 1 – 10 godina, s prebivalištem i boravištem na području Općine Antunovac da će se u prosincu vršiti podjela poklon paketa povodom božićnih blagdana temeljem podataka o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova.
Nakon utvrđivanja popisa djece, pozivnice za podjelu poklon paketića s datumom podjele paketića dostavit će se svoj djeci na kućne adrese.
Foto: Ilustracija
