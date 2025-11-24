Općina Antunovac

Općine Antunovac

podjela poklon paketa

Ministarstva unutarnjih poslova

Foto: Ilustracija

razveselit će svoje najmlađe sugrađane za nadolazeće blagdane.Naime, obavještavaju sve roditelje djece u dobi od 1 – 10 godina, s prebivalištem i boravištem na područjuda će se u prosincu vršitipovodom božićnih blagdana temeljem podataka o prebivalištuNakon utvrđivanja popisa djece, pozivnice za podjelu poklon paketića s datumom podjele paketića dostavit će se svoj djeci na kućne adrese.