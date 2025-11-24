Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Život031
Općina Antunovac razveselit će svoje najmlađe sugrađane za nadolazeće blagdane.

Naime, obavještavaju sve roditelje djece u dobi od 1 – 10 godina, s prebivalištem i boravištem na području Općine Antunovac da će se u prosincu vršiti podjela poklon paketa povodom božićnih blagdana temeljem podataka o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova.

Nakon utvrđivanja popisa djece, pozivnice za podjelu poklon paketića s datumom podjele paketića dostavit će se svoj djeci na kućne adrese.


Foto: Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




