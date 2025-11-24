Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području Općine Bizovac, čija mirovina (uključujući domaća i strana mirovinska primanja) zajedno s dodacima ne prelazi iznos od 500,00 €, isplatit će se božićnica i to:
- do 300,00 € iznos božićnice - 50,00 €
- od 300,01 € do 400,00 € iznos božićnice - 40,00 €
- od 400,01 € do 500,00 € iznos božićnice - 30,00 €

Za ostvarivanje prava na božićnicu potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva i priložiti (dokaz pod 2 ili 3 ovisno o statusu prijavitelja):
- dokaz o prebivalištu (kopija obiju strana osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu),
- dokaz o visini mirovine ( potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a za prethodni mjesec ili Rješenje o mirovini za korisnike koji su u zadnja 3 mjeseca ostvarili pravo na mirovinu),
- dokaz o priznavanju prava na nacionalnu naknadu za starije osobe (Rješenje ne starije od 3 mjeseca ili obavijest poslovne banke iz koje je vidljivo da je korisniku isplaćena nacionalna naknada za prethodni mjesec),
- kopiju dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB korisnika.

Božićnice će se isplaćivati u periodu od 5. prosinca do 19. prosinca 2025. radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava možete preuzeti na stranici ili u Općini.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




