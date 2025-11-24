Umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe

Općine Bizovac

500,00 €

Za ostvarivanje prava na božićnicu potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva i priložiti (dokaz pod 2 ili 3 ovisno o statusu prijavitelja):

od 5. prosinca do 19. prosinca 2025.

od 8:00 do 14:00 sati

s prebivalištem na području, čija mirovina (uključujući domaća i strana mirovinska primanja) zajedno s dodacima ne prelazi iznos od, isplatit će se božićnica i to:- do 300,00 € iznos božićnice - 50,00 €- od 300,01 € do 400,00 € iznos božićnice - 40,00 €- od 400,01 € do 500,00 € iznos božićnice - 30,00 €- dokaz o prebivalištu (kopija obiju strana osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu),- dokaz o visini mirovine ( potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a za prethodni mjesec ili Rješenje o mirovini za korisnike koji su u zadnja 3 mjeseca ostvarili pravo na mirovinu),- dokaz o priznavanju prava na nacionalnu naknadu za starije osobe (Rješenje ne starije od 3 mjeseca ili obavijest poslovne banke iz koje je vidljivo da je korisniku isplaćena nacionalna naknada za prethodni mjesec),- kopiju dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB korisnika.Božićnice će se isplaćivati u perioduradnim danomObrazac zahtjeva za ostvarivanje prava možete preuzeti na stranici ili u Općini.