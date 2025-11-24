Grijanje pod nadzorom: sitna nepažnja može izazvati tragediju
24.11.2025. 10:23
S prvim hladnijim danima počela je sezona grijanja, a s njom i povećan rizik od požara u domovima. Vatrogasci godišnje bilježe oko 2300 požara u objektima različite namjene, pri čemu u prosjeku strada 40 osoba. Stručnjaci upozoravaju da nepravilno postavljeni ili neodržavani sustavi grijanja, kao i nepažnja pri rukovanju pećima i grijalicama, mogu imati tragične posljedice.
Građanima se preporučuje da ugradnju i servis sustava grijanja povjere stručnjacima te da redovito održavaju dimovodne kanale i plinske peći. Pri uporabi peći na kruta goriva valja izbjegavati zapaljive tekućine poput benzina, ukloniti zapaljivi materijal iz blizine peći i ne sušiti odjeću iznad nje. Neohlađeni pepeo treba odlagati isključivo u metalne posude na otvorenom.
Kod električnih grijalica upozorava se da ih ne treba prekrivati tkaninom niti samostalno popravljati, a sve grijaće i plinske uređaje treba koristiti isključivo pod nadzorom. Poželjno je uklanjati nepotreban gorivi materijal iz objekata i biti posebno oprezan u prostorima gdje se nalaze životinje.
Vatrogasci upozoravaju:
- Uslijed neredovitog čišćenja dimovodnog kanala taloži se čađa na stijenke dimnjaka i čađa se može zapaliti.
- Ako dimnjaci nisu pravilno i kvalitetno izgrađeni i ožbukani, požar se može prenijeti na drvenu konstrukciju krovišta objekta.
- ne ubacujte ništa u dimnjak.
- gasiti vodom smijete samo okolni gorivi materijal, ne ulijevajte vodu u dimnjak jer bi došlo do eksplozije vodene pare, ili pucanja stijenki.
- kada čađa izgori i dimnjak se ohladi, može se obaviti čišćenje.
U slučaju dima ili požara, potrebno je odmah nazvati vatrogasce na broj 193.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)