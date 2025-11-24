sezona grijanja

Vatrogasci upozoravaju:



Foto: Osijek031.com/Ilustracija

S prvim hladnijim danima počela je, a s njom iod požara u domovima. Vatrogasci godišnje bilježe okou objektima različite namjene, pri čemu u prosjeku strada. Stručnjaci upozoravaju dapostavljeni ilisustavi grijanja, kao ipri rukovanju pećima i grijalicama, mogu imati tragične posljedice.Građanima se preporučuje da ugradnju i servis sustava grijanja povjere stručnjacima te da redovito održavaju dimovodne kanale i plinske peći. Pri uporabi peći na kruta goriva valjazapaljive tekućine poput benzina, ukloniti zapaljivi materijal iz blizine peći i ne sušiti odjeću iznad nje. Neohlađeni pepeo treba odlagati isključivo u metalne posude na otvorenom.Kod električnih grijalica upozorava se da ihprekrivati tkaninom niti samostalno popravljati, a sve grijaće i plinske uređaje treba koristiti isključivo pod nadzorom. Poželjno je uklanjati nepotreban gorivi materijal iz objekata i biti posebno oprezan u prostorima gdje se nalaze životinje.- Uslijed neredovitog čišćenja dimovodnog kanala taloži se čađa na stijenke dimnjaka i čađa se može zapaliti.- Ako dimnjaci nisu pravilno i kvalitetno izgrađeni i ožbukani, požar se može prenijeti na drvenu konstrukciju krovišta objekta.- ne ubacujte ništa u dimnjak.- gasiti vodom smijete samo okolni gorivi materijal, ne ulijevajte vodu u dimnjak jer bi došlo do eksplozije vodene pare, ili pucanja stijenki.- kada čađa izgori i dimnjak se ohladi, može se obaviti čišćenje.U slučaju dima ili požara, potrebno je odmah nazvati vatrogasce na broj