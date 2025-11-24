naše momčadi i Lokomotive

nije ostao rezultat

minimalnu prednost

Petrusenka

puno oprezniji

žute kartone

Previše smo toga poklonili protivniku. Kada na poluvrijeme uđeš u svlačionicu s 0:1, gdje si Lokomotivi darivao i igrača više i jedanaesterac iz kojega su zabili gol, sigurno nije lagano. No, čestitam svojim dečkima, mislim da su to navijači i nagradili na kraju, tu našu borbu do zadnjeg atoma snage. Od 28. minute s igračem manje, prije toga u Splitu zadnjih pola sata, ljudi moraju znati da se ovdje ide malim koracima prema nečemu što nam je želja. Znam što su mi ljudi pričali kada sam dolazio u Osijek, misleći prije svega na rejting ovoga kluba. Međutim, rekao sam da smo trenutno u borbi za ostanak i jednostavno ćemo morati puno, puno znoja i litara krvi proliti za svaki bod

Željko Sopić

Dečki iz naše Škole i dalje će dobivati šansu

Bijelo-plavih

nisu predavali i borbenošću i upornošću

Ne mogu se oteti dojmu da smo ostali deset na deset u polju, da bismo bili puno bliže pobjedi. Ovako smo s igračem manje odigrali hrabro, nismo dirali naše dvije špice, htjeli smo doći do tog gola i izjednačenja. Imamo to što imamo u kadru, stavljat ćemo dečke iz naše Škole. Gledajte, svi mi treneri ćemo jednoga dana dočekati kraj u nekome klubu, a ja ću „poginuti“ sa svojom idejom i ljudima koji me mogu pratiti. Sigurno je da će na zimu doći do nekih promjena, ne samo u igračkom kadru.

Ponoviti ovakvu borbenost i u petak

crvenih kartona

opreznije i promišljenije

Znam u čemu je problem, no to nije za javnost nego ću to s dečkima rješavati u četiri oka. Jasno je da kada imate žuti karton morate nešto drugačije igrati. Puno je tu bilo i emocija i svega, ali su se dečki zaista potrudili da izvučemo pozitivan rezultat. Znam da će mnogi reći da je Lokomotiva bila opasnija i imala više šansi, ali idemo malo okrenuti stvari – da smo mi imali sat vremena čovjeka više na terenu, kako bi sve završilo... Morali smo i u ovim okolnostima ići po taj bod, znali smo da ćemo pritom ostavljati određene praznine u obrani. Isto tako znamo da nominalno imamo premali broj veznjaka, no moram pohvaliti malog Pečeka i Jovičića. To su izdanci naše Akademije i vjerujte mi da će oni igrati.

Vukovara

Izravan dvoboj konkurenata na začelju tablice. Imamo jednaki broj bodova, idemo se u Vinkovce s njima „potući“ na tom terenu, kakav god bio. Ako se budemo borili kao danas, ne bojim se nikoga!

S obzirom na sve okolnosti koje su pratile ogled, moramo biti zadovoljni što na krajuiz prvog poluvremena, kada su gosti, golom iz kaznenog udarca, imali. Osim toga, ostali smo i bez isključenogkoji je morao bitiu situacijama kada je dobivao. Ipak, Jelenić nam je svojim pogotkom, svojim trećim ove sezone, donio bod koji nikako nije za podcjenjivanje u našoj situaciji., rekao jeDosta je toga ukazivalo da bismo mogli ostati i bez remija, unatoč tomu što su zasigurno svi u redovimauoči utakmice potencirali značaj pobjede koju smo željeli, ali i još jednom ostali bez nje. No, igrači se na travnjakusu zaslužili pozitivan ishod.Već u trećoj utakmici u vrlo kratkom vremenskom razdoblju ostajemo s igračem manje zbog. Naprosto se u nekim situacijama mora reagiratina terenu.Već u petak nas očekuje gostovanje kod, što će biti iznimno važan dvoboj za obje momčadi…