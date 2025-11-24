Osječki gimnastičari pokorili Prvenstvo Hrvatske – zlata, srebra i bronci u nizu
24.11.2025. 9:00
Gimnastički klub Osijek Žito ostvario je izniman uspjeh na Prvenstvu Hrvatske održanom 22. i 23. studenoga u Rijeci, još jednom potvrdivši visoku razinu kvalitete u svim dobnim i programskim kategorijama. Među 340 najboljih hrvatskih gimnastičara, osječki su se natjecatelji istaknuli osvajanjem niza medalja u najjačim gimnastičkim programima.
U univerzalnom programu, u konkurenciji mlađih dječaka, Ivano Dakić osvojio je zlatne medalje na preskoku i preči te srebra na parteru i konju s hvataljkama. Dorian Adamček u istoj je konkurenciji uzeo srebro na ručama i broncu na preskoku, dok je Roko Babić osvojio broncu na ručama.
Među starijim dječacima briljirao je Toni Andl, okitivši se s četiri zlatne medalje (konj s hvataljkama, preskok, ruče, preča) te dvjema srebrnima (parter, karike).
U kategoriji U1, u konkurenciji djevojčica, Jona Sršić osvojila je zlata na dvovisinskim ručama, gredi i parteru te srebro na preskoku. Katja Antolić bila je zlatna na preskoku, a srebrna na gredi i parteru, dok je Enna Sinanović osvojila srebro na dvovisinskim ručama.
U apsolutnom programu kadeta, Adrian Adamček ostvario je impresivan niz srebrnih medalja u višeboju te na svim spravama: parteru, konju s hvataljkama, karikama, preskoku, ručama i preči.
U seniorskoj konkurenciji apsolutnog programa Ilija Kovtun osvojio je zlato u višeboju, a zajedno Brunom Medićem donio je pobjedu Osijeku i u ekipnoj finalnoj konkurenciji.
Gimnastičari GK Osijek Žito bili su uspješni također i u Slobodnom programu gdje Pavla Sršić osvojila prvo mjesto u višeboju, a Karlo Ružman drugo mjesto. U Obaveznom program Valentina Mrkonja osvojila je broncu.
„Ovi rezultati potvrđuju višegodišnja ulaganja u razvoj mlađih dobnih kategorija našeg kluba. Sustavno smo radili na jačanju pomlatka i jasno je da se taj strateški pristup sada odražava kroz ostvarene uspjehe. Ukrajinsko-kazahstanski trenerski dvojac, Iryna i Stepan Gorbachev, svojim je radom dao važan doprinos ovim rezultatima. Nastavit ćemo razvijati i širiti bazu mladih perspektivnih gimnastičara, koji će u godinama koje dolaze zasigurno predstavljati naš klub na najvećim međunarodnim natjecanjima.“, istaknuo je Vladimir Mađarević, glavni trener GK Osijek Žito.
Rezultati GK Osijek Žito još jednom jasno pokazuju da je Osijek istinski grad gimnastike, sportsko središte koje već godinama iznjedruje vrhunske talente. Ovakva razina kvalitete i kontinuiteta samo dodatno učvršćuje Osijek kao jedno od ključnih gimnastičkih središta u Hrvatskoj.
Tekst i foto: Gimnastički klub Osijek-Žito
