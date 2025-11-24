Gimnastički klub Osijek Žito

Ovi rezultati potvrđuju višegodišnja ulaganja u razvoj mlađih dobnih kategorija našeg kluba. Sustavno smo radili na jačanju pomlatka i jasno je da se taj strateški pristup sada odražava kroz ostvarene uspjehe. Ukrajinsko-kazahstanski trenerski dvojac, Iryna i Stepan Gorbachev, svojim je radom dao važan doprinos ovim rezultatima. Nastavit ćemo razvijati i širiti bazu mladih perspektivnih gimnastičara, koji će u godinama koje dolaze zasigurno predstavljati naš klub na najvećim međunarodnim natjecanjima

Tekst i foto: Gimnastički klub Osijek-Žito

ostvario jenaodržanom 22. i 23. studenoga u Rijeci, još jednom potvrdivši vu svim dobnim i programskim kategorijama. Međuhrvatskih gimnastičara, osječki su se natjecatelji istaknuli osvajanjem niza medalja u najjačim gimnastičkim programima.U univerzalnom programu, u konkurenciji mlađih dječaka,osvojio jena preskoku i preči tena parteru i konju s hvataljkama.u istoj je konkurenciji uzeona ručama ina preskoku, dok jeosvojiona ručama.Među starijim dječacima briljirao je, okitivši se s četiri(konj s hvataljkama, preskok, ruče, preča) te dvjema(parter, karike).U kategoriji U1, u konkurenciji djevojčica,osvojila je zlata na dvovisinskim ručama, gredi i parteru te srebro na preskoku.bila jena preskoku, ana gredi i parteru, dok jeosvojilana dvovisinskim ručama.U apsolutnom programu kadeta,ostvario je impresivan nizu višeboju te na svim spravama: parteru, konju s hvataljkama, karikama, preskoku, ručama i preči.U seniorskoj konkurenciji apsolutnog programaosvojio jeu višeboju, a zajednodonio je pobjedu Osijeku i u ekipnoj finalnoj konkurenciji.Gimnastičari GK Osijek Žito bili su uspješni također i u Slobodnom programu gdjeosvojilau višeboju, a. U Obaveznom programosvojila je.“, istaknuo je, glavni trener GK Osijek Žito.Rezultati GK Osijek Žito još jednom jasno pokazuju da je Osijek istinski, sportsko središte koje već godinama iznjedruje vrhunske talente. Ovakva razina kvalitete i kontinuiteta samo dodatno učvršćuje Osijek kao jedno od ključnih gimnastičkih središta u Hrvatskoj.