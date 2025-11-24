Mlada Osječanka osvojila srebro u Splitu: Klara Degmečić oduševila na Kupu Marjana 2025.
24.11.2025. 8:26
Proteklog vikenda održan je turnir pod nazivom Kup Marjana 2025 – Vukovaru s ljubavlju u školskoj dvorani Gripe u Splitu. Na turniru nastupilo je oko 350 natjecatelja iz Hrvatske i BIH. Na ovom turniru svoje vještine su mogli odmjeriti natjecatelji u KICK-u, limači, mlađi kadeti, kadeti, juniori i natjecatelji u formama.
Taekwondo klub Osijek nastupio je s natjecateljicom u mlađe kadetskoj konkurenciji Klarom Degmečić (-40kg).
Mlađa kadetkinja Klara Degmečić nakon pobjeda u borbama za medalju nad predstavnicom TKD saveza BIH Marijom Barišić 2:0 (12:0; 8:0) i predstavnice splitskog Marjana Elom Širković 2:1 (0:4; 10:0; 0:0 elektronski sustav je prepoznao Klaru kao pobjednicu radi više kontakata s oklopom), u polufinalu pobjeđuje drugu predstavnicu Marjana Rozu Krstulović 2:0 (4:0; 8:0), a u finalu s predstavnicom Montera Miom Bašić odrađuje ujednačenu borbu 2:1 (0:0 elektronski sustav je prepoznao Miu kao pobjednicu radi jednog više kontakata s oklopom od Klare; 5:6 ; 3:2) gdje u trećoj rundi glavna sutkinja pri rezultatu 2:2 dodjeljuje nepostojeću opomenu Klari i samim time i pobjedu za Klarinu protivnicu i tako Klara osvaja srebrnu medalju.
Tekst i foto: Taekwondo klub Osijek
