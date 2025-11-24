Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Sa zapada naoblačenje, povremeno kiša na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj gdje se još ujutro može smrzavati na hladnom tlu. Lokalno obilnija kiša vjerojatna je na širem riječkom području i u Gorskom kotaru. U drugom dijelu dana kiše će biti i u Dalmaciji, moguće i drugdje. Ujutro na kopnu lokalno magla. Jutarnja temperatura do -3°C, a dnevna do 7°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:30 do 12:30 sati - Sv. Leopolda Bogdana Mandića 121, 113/a-179, Ulica grabova 4

Čepin
od 8:30 do 11:00 sati - Kralja Zvonimira 231-279

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [20.-26.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [20.-26.11.2025.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Orange the World: Zaustavimo nasilje nad ženama
- GISKO: Ciklus radionica "E.L.E.A.N. - Empowerment through Leadership, Education, and Networking"
- Seminar AKM prvi put u Osijeku



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Mini Pudla. pre...
Na prodaju stenad mini...
Labrador Retriver ...
Labrador Retriver šten...
Izuzetna čokoladna...
Izuzetna čokoladna šte...
Pomeranski Špic ...
Prelepa medvedasta ste...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:195

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa