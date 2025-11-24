Servisne informacije [24. studenoga 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
24.11.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Sa zapada naoblačenje, povremeno kiša na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj gdje se još ujutro može smrzavati na hladnom tlu. Lokalno obilnija kiša vjerojatna je na širem riječkom području i u Gorskom kotaru. U drugom dijelu dana kiše će biti i u Dalmaciji, moguće i drugdje. Ujutro na kopnu lokalno magla. Jutarnja temperatura do -3°C, a dnevna do 7°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 12:30 sati - Sv. Leopolda Bogdana Mandića 121, 113/a-179, Ulica grabova 4
Čepin
od 8:30 do 11:00 sati - Kralja Zvonimira 231-279
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [20.-26.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [20.-26.11.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Orange the World: Zaustavimo nasilje nad ženama
- GISKO: Ciklus radionica "E.L.E.A.N. - Empowerment through Leadership, Education, and Networking"
- Seminar AKM prvi put u Osijeku
