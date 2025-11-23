EuroCup Istre 2025.

434 natjecatelja

Donatella Sertić

zlato i broncu

brončanu medalju

Foto: Karate akademija Osijek

U Poreču održanNa kojem je nastupiloiz 49 klubova i 6 država.Članica Karate akademije Osijeknakon pauze od ozljede,vraća se u natjecateljske vode, osvojivšina navedenom natjecanju.Donatella je nastupila u mlađim kadetkinjama Kate u konkurenciji 11 natjecateljica i uvjerljivim pobjedama došla do zlatnog odličja.U konkurenciji 14 kadetkinja osvaja