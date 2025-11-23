Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
U Poreču održan EuroCup Istre 2025. Na kojem je nastupilo 434 natjecatelja iz 49 klubova i 6 država.

Članica Karate akademije Osijek Donatella Sertić nakon pauze od ozljede,vraća se u natjecateljske vode, osvojivši zlato i broncu na navedenom natjecanju.

Donatella je nastupila u mlađim kadetkinjama Kate u konkurenciji 11 natjecateljica i uvjerljivim pobjedama došla do zlatnog odličja.

U konkurenciji 14 kadetkinja osvaja brončanu medalju.


Foto: Karate akademija Osijek


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




