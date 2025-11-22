Istok Hrvatske u vrhu turizma: Osječko-baranjska županija najpoželjnija kontinentalna destinacija
22.11.2025. 10:44
Dodjelom godišnjih nagrada najboljima u turizmu, u petak navečer završeni su u Dubrovniku Dani hrvatskog turizma, a Rovinj je proglašen šampionom hrvatskog turizma za 2025. Na ovoj središnjoj nacionalnoj manifestaciji posvećenoj izvrsnosti u turizmu, Osječko-baranjska županija ostvarila je povijesni uspjeh osvojivši dvije prestižne nagrade – titulu najpoželjnije kontinentalne destinacije u Hrvatskoj te nagradu za najbolji turistički događaj, dodijeljenu manifestaciji HeadOnEast.
Riječ je o priznanjima koja potvrđuju snažan razvoj Slavonije i Baranje u području održivog, kulturnog i eno-gastro turizma te njezino sve vidljivije mjesto na turističkoj karti zemlje. Uz više od 1300 registriranih sudionika, dodjeli nagrada nazočili su brojni predstavnici državnih institucija, turističkog sektora i partnerskih organizacija.
Titula najpoželjnije turističke destinacije kontinentalne Hrvatske potvrđuje višegodišnji iskorak Osječko-baranjske županije, koja je zahvaljujući autentičnosti, raznolikim sadržajima i snažnom identitetu postala jedna od najdinamičnijih turističkih cjelina u Hrvatskoj. Od urbanog ritma Osijeka, prirodnih ljepota i bioraznolikosti Kopačkog rita do vinskih cesta, Slavonija i Baranja kontinuirano podižu kvalitetu ponude, a nacionalno priznanje dodatno učvršćuje njihovu poziciju vodeće kontinentalne destinacije.
Najboljim turističkim događajem proglašen je HeadOnEast, manifestacija koja iz godine u godinu postaje sve značajniji kulturno-turistički brend istoka Hrvatske. Ovogodišnje izdanje privuklo je rekordan broj posjetitelja zahvaljujući dinamičnom programu koji objedinjuje glazbu, gastronomiju, umjetnost i urbanu kulturu, stvarajući događaj s prepoznatljivim identitetom i jakim utjecajem na vidljivost cijele regije.
Hotelu Materra u Čepinu dodijeljena je titula najboljeg wellness hotela godine, što predstavlja još jedno veliko priznanje kontinentalnom turizmu i visokoj razini standarda koje regija postiže u segmentu održivog i zdravstvenog turizma. Materra je prepoznata po svom wellness & wholeness konceptu koji spaja moderni luksuz, prirodne elemente i vrhunsku wellness ponudu, uz naglašeni fokus na regeneraciju, odmor i personalizirane tretmane.
Đakovački kovač Franjo Vinković nagrađen je u kategoriji turističkog animatora godine, a ističe se se iznimnom kreativnošću, inovativnim pristupom i sposobnošću stvaranja sadržaja koji aktivno uključuju goste i lokalnu zajednicu. Njegov rad odlikuje se energijom, autentičnim interpretiranjem lokalnih priča i tradicija te stvaranjem iskustava koja ostavljaju snažan dojam na posjetitelje svih dobnih skupina. Kroz svoje programe, radionice i animacijske aktivnosti vješto povezuje moderne interpretacijske trendove s bogatom kulturnom baštinom Slavonije i Baranje, kontinuirano podižući kvalitetu boravka turista.
Zapažen je i individualni uspjeh apartmana i kušaonice Ondine u Zmajevcu, čijoj je vlasnici Bernardi Fuis dodijeljena titula Vaš domaćin godine u Osječko-baranjskoj županiji. Vaši domaćini prepoznati su po toplom osobnom pristupu gostima, promišljeno uređenom prostoru koji spaja tradiciju i suvremene standarde, inovativnom konceptu kušaonice te jedinstvenoj lokaciji u gatoru jednog od najpoznatijih zmajevačkih surduka. Ondine apartmani i degustacijski prostor postali su referentna točka za autentičan i moderan ruralni turizam kakav današnji gosti sve više traže.
Vrijedi još naglasiti i uspjeh finalista: IMC Priora natjecao se u kategoriji najboljeg u zdravstvenom turizmu, hotel Materra u kategorijama hotel godine i najbolji poslovni subjekt u turizmu, dok se Osječko-baranjska županija našla i u finalu za najbolju kontinentalnu destinaciju održivog turizma.
„Bez lažne skromnosti možemo reći kako su Slavonija i Baranja trijumfirale na ovogodišnjim Danima hrvatskog turizma. Rezultat je to višegodišnjeg truda i rada javnog i privatnog sektora te koristim ovu priliku da zahvalim svim turističkim djelatnicima na istoku Hrvatske jer bez njih nema ni ovih nagrada ni zadovoljnih turista“, rekao je zamjenik direktorice Turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić.
Ovaj višestruki uspjeh snažna je potvrda vizije, kvalitete i suradnje turističkog sektora Osječko-baranjske županije. U vremenu kada putnici sve više traže autentičnost, kvalitetu i osobni doživljaj, istočna Hrvatska pokazuje da može ne samo konkurirati nego i predvoditi razvoj kontinentalnog turizma u zemlji. Svemu tome u prilog govori i podatak da je broj noćenja u Osječko-baranjskoj županiji ove godine, po prvi put, premašio granicu od 300.000.
Tekst i foto: TZ OBŽ
