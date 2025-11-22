godišnjih nagrada najboljima u turizmu

Tekst i foto: TZ OBŽ

Dodjelom, u petak navečer završeni su u Dubrovniku, aje proglašen. Na ovoj središnjoj nacionalnoj manifestaciji posvećenoj izvrsnosti u turizmu, Osječko-baranjska županija ostvarila jeosvojivši– titulu najpoželjnije kontinentalne destinacije u Hrvatskoj te nagradu za najbolji turistički događaj, dodijeljenu manifestaciji HeadOnEast.Riječ je o priznanjima koja potvrđujuSlavonije i Baranje u području održivog, kulturnog i eno-gastro turizma te njezino sve vidljivije mjesto na turističkoj karti zemlje. Uz više od, dodjeli nagrada nazočili su brojni predstavnici državnih institucija, turističkog sektora i partnerskih organizacija.potvrđuje višegodišnji iskorak, koja je zahvaljujući autentičnosti, raznolikim sadržajima i snažnom identitetu postala jedna od najdinamičnijih turističkih cjelina u Hrvatskoj. Od urbanog ritma Osijeka, prirodnih ljepota i bioraznolikosti Kopačkog rita do vinskih cesta, Slavonija i Baranja kontinuirano podižu kvalitetu ponude, a nacionalno priznanje dodatno učvršćuje njihovu poziciju vodeće kontinentalne destinacije.Najboljim turističkim događajem proglašen je, manifestacija koja iz godine u godinu postaje svekulturno-turistički brend istoka Hrvatske. Ovogodišnje izdanje privuklo jeposjetitelja zahvaljujući dinamičnom programu koji objedinjuje, stvarajući događaj s prepoznatljivim identitetom i jakim utjecajem na vidljivost cijele regije.u Čepinu dodijeljena je, što predstavljakontinentalnom turizmu i visokoj razini standarda koje regija postiže u segmentu održivog i zdravstvenog turizma. Materra je prepoznata po svom wellness & wholeness konceptu koji spaja moderni luksuz, prirodne elemente i vrhunsku wellness ponudu, uz naglašeni fokus na regeneraciju, odmor i personalizirane tretmane.Đakovački kovačnagrađen je u kategoriji, a ističe se se iznimnomkoji aktivno uključuju goste i lokalnu zajednicu. Njegov rad odlikuje se energijom, autentičnim interpretiranjem lokalnih priča i tradicija te stvaranjem iskustava koja ostavljaju snažan dojam na posjetitelje svih dobnih skupina. Kroz svoje programe, radionice i animacijske aktivnosti vješto povezuje moderne interpretacijske trendove s bogatom kulturnom baštinom Slavonije i Baranje, kontinuirano podižući kvalitetu boravka turista.Zapažen je i individualni uspjeh apartmana i kušaoniceu Zmajevcu, čijoj je vlasnicidodijeljena titula. Vaši domaćini prepoznati su po, promišljeno uređenom prostoru koji spaja tradiciju i suvremene standarde, inovativnom konceptu kušaonice te jedinstvenoj lokaciji u gatoru jednog od najpoznatijih zmajevačkih surduka. Ondine apartmani i degustacijski prostor postali su referentna točka za autentičan i moderan ruralni turizam kakav današnji gosti sve više traže.Vrijedi još naglasiti i uspjeh finalista:natjecao se u kategoriji najboljeg u zdravstvenom turizmu,u kategorijama hotel godine i najbolji poslovni subjekt u turizmu, dok senašla i u finalu za najbolju kontinentalnu destinaciju održivog turizma.“, rekao je zamjenik direktorice Turističke zajednice Osječko-baranjske županijeOvaj višestruki uspjeh snažna je potvrdaturističkog sektora Osječko-baranjske županije. U vremenu kada putnici sve više traže autentičnost, kvalitetu i osobni doživljaj, istočna Hrvatska pokazuje da može ne samo konkurirati nego i predvoditi razvoj kontinentalnog turizma u zemlji. Svemu tome u prilog govori i podatak da je broj noćenja u Osječko-baranjskoj županiji ove godine, po prvi put, premašio granicu od