Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Nakon gorja, snijeg je napokon dolepršao i u Slavoniju.

Danas će biti oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno. Na kopnu će padati susnježica i snijeg, mjestimice će nastati i snježni pokrivač, u gorju i deblji. Dnevna temperatura do 2°C.

Za subotu je DHMZ upalio i žuti meteoalarm koji se odnosi na snijeg i stvaranje snježnog pokrivača. U Osijeku se očekuje do 5 centimetara snijega.

U nedjelju će biti pretežno oblačno uz susnježicu ili snijeg. Zatim sa zapada postupni prestanak oborina te sa zapada djelomično kidanje naoblake i osobito na Jadranu sunčana razdoblja. Navečer na zapadu porast naoblake uz mogućnost za slabu oborinu. Jutarnja temperatura do -1°C, a dnevna do 3°C.


Foto: Osijek031.com


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Mlado štene crne m...
Traži se divna porodic...
Južnoafrički masti...
Sa ponosom predstavlja...
Aprikot Toy pudle ...
Dostupni štenci apriko...
Socijalizirane beb...
Naše bebe marmozeta im...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:253

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa