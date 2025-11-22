Snijeg stigao u Slavoniju: pred nama hladan i oblačan vikend
22.11.2025. 10:05
Nakon gorja, snijeg je napokon dolepršao i u Slavoniju.
Danas će biti oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno. Na kopnu će padati susnježica i snijeg, mjestimice će nastati i snježni pokrivač, u gorju i deblji. Dnevna temperatura do 2°C.
Za subotu je DHMZ upalio i žuti meteoalarm koji se odnosi na snijeg i stvaranje snježnog pokrivača. U Osijeku se očekuje do 5 centimetara snijega.
U nedjelju će biti pretežno oblačno uz susnježicu ili snijeg. Zatim sa zapada postupni prestanak oborina te sa zapada djelomično kidanje naoblake i osobito na Jadranu sunčana razdoblja. Navečer na zapadu porast naoblake uz mogućnost za slabu oborinu. Jutarnja temperatura do -1°C, a dnevna do 3°C.
Foto: Osijek031.com
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)