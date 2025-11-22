Pali krijumčari u Osijeku: Trojac švercao cigarete u specijalno prerađenim vozilima!
22.11.2025. 9:12
Policijski službenici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske u Osijeku su zatekli tri strana državljana za koje je utvrđeno da su na području grada iznajmili skladište u kojem su skladištili krijumčarene cigarete.
Cigarete su bile namijenjene tržištu zapadne Europe, a uhićeni trojac ih je krijumčario u posebno prerađenim prostorima vozila.
Pretragom skladišta kao i vozila kojima su se koristili, uz nalog Županijskog suda u Osijeku, pronađeno je i oduzeto 10.164 kutija cigareta bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, izvijestili su iz policije.
Od stranih državljana privremeno su oduzeta i dva vozila s pripadajućim prikolicama.
Vrijednost zaplijenjenih cigareta na našem tržištu procjenjuje se na iznos od oko 40.000 eura, dok je ona na Europskom tržištu i veća.
Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetniku u Osijeku.
Foto: PU osječko-baranjska
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)