Vijesti::Communis
Policijski službenici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske u Osijeku su zatekli tri strana državljana za koje je utvrđeno da su na području grada iznajmili skladište u kojem su skladištili krijumčarene cigarete.

Cigarete su bile namijenjene tržištu zapadne Europe, a uhićeni trojac ih je krijumčario u posebno prerađenim prostorima vozila.

Pretragom skladišta kao i vozila kojima su se koristili, uz nalog Županijskog suda u Osijeku, pronađeno je i oduzeto 10.164 kutija cigareta bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, izvijestili su iz policije.

Od stranih državljana privremeno su oduzeta i dva vozila s pripadajućim prikolicama.

Vrijednost zaplijenjenih cigareta na našem tržištu procjenjuje se na iznos od oko 40.000 eura, dok je ona na Europskom tržištu i veća.

Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetniku u Osijeku.


Foto: PU osječko-baranjska


Objavio: Redakcija 031




