Foto: PU osječko-baranjska

su zatekliza koje je utvrđeno da su na području grada iznajmiliu kojem su skladištiliCigarete su bile namijenjene, a uhićeni trojac ih je krijumčario u posebnovozila.Pretragom skladišta kao i vozila kojima su se koristili, uz nalog Županijskog suda u Osijeku, pronađeno je i oduzetocigareta bez nadzornih markica, izvijestili su iz policije.Od stranih državljana privremeno sui dva vozila s pripadajućim prikolicama.Vrijednost zaplijenjenih cigareta na našem tržištu procjenjuje se na iznos od oko, dok je ona na Europskom tržištu i veća.Osumnjičeni su predaniPolicijske uprave osječko-baranjske uzOpćinskom državnom odvjetniku u Osijeku.