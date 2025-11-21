David Vlajčić

Tekst: Ministarstvo poljoprivrede

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstvau Vukovaru je objavio da su danasu Baranji. „“, uvodno je rekao ministar Vlajčić.Posljednja zona zaštite koja je danas ukinuta obuhvaćala je naseljau Općini Bilje te okolna naselja unutar 10 kilometara kao zonu nadziranja. „“, pojasnio je Vlajčić.Unatoč svemu, broj eutanaziranih svinja bio je značajno manji nego 2023. godine, što pokazuje da smo ovaj put bili spremniji, brži i učinkovitiji. „“, naglasio je ministar.Podsjetio je da su se od početka ove situacije mjereiz dana u dan, ovisno o stvarnom stanju na terenu te da nije bilo prostora za čekanje ni kalkuliranje. „“, rekao je ministar Vlajčić kojem su se u objavi pridružili predstavnici svih pet slavonskih županija: župan Vukovarsko-srijemske županije, župan Brodsko-posavske županije i predsjednik Hrvatske zajednice županija, župan Virovitičko-podravske županije, zamjenik županice Osječko-baranjske županijei predsjednik Županijske skupštine Požeško-slavonske županijeMinistar Vlajčić posebno je istaknuo doprinos lovaca. „.“Današnjim ukidanjem zone zaštite i nadziranja sva pogođena područja sada prelaze u. Te zone nisu iste kao ranije krizne mjere, u njima je život proizvođača daleko normalniji. Svinje se mogu premještati unutar zone III, meso iz tih područja može se plasirati na tržište cijele Hrvatske putem odobrenih klaonica, njih 16 u ovih pet županija pogođenim afričkom svinjskom kugom. Dopušteno je i klanje za vlastite potrebe, ali uz stroga pravila. Svaki proizvođač mora najaviti klanje veterinarima najmanje, kako bi oni mogli obaviti pregled životinja i provjeriti jesu li ispunjeni svi uvjeti biosigurnosti. Bez te najave i nadzora klanjeMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva će i dalje potporama pomagati svim uzgajivačima koji su pogođeni epidemijama, uz naglasak na sve aktivnosti od nadzora veterinara i laboratorijskih pretraga do dokumentacije potrebne za stavljanje svinja u promet. „“, istaknuo je ministar Vlajčić i dodao da je najvažnije od svega shvatiti da opasnost nije nestala. „.““, poručio je ministar Vlajčić.Slučaj Sokolovac nas je sve podsjetio da bez apsolutne budnostisiguran. No isto tako pokazao je i da, kad se reagira brzo i odlučno, teške posljedice mogu biti spriječene. Ministar Vlajčić iskoristio je priliku za zahvalu svim proizvođačima, lovcima, veterinarima i inspekcijama. „“, zaključio je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.Predstavnici pet slavonskih županija zahvalili su ministru Vlajčiću i svima uključenima u borbu protiv afričke svinjske kuge. Vukovarsko-srijemski županistaknuo je da je proteklo razdoblje primjer kako se postupa u kriznim situacijama. Brodsko-posavski županistaknuo je da moramo naučiti živjeti sa svinjskom kugom. Zaključio je da je Hrvatska, zahvaljujući mjerama, zahvaljujući struci uspjela to staviti pod kontrolu.