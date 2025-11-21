Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

mjesečna polica dopunskog zdravstvenog osiguranja

111,49 eura

180 eura

60 posto,

Ivica Belina

očekivan

S jedne strane, moramo biti svjesni da je sve poskupjelo pa ovo nije neočekivano. S druge strane, nemamo uvid u potrošnju zdravstvenog sustava. Ono što se stalno govori jest koliko se troši na lijekove, a oni predstavljaju 20 do 25 posto ukupnog troška. Za ostalo ne znamo. Dakle, ne znamo kako se novac usmjerava. Ne znamo ni koje će to pozitivne promjene donijeti u sustavu, odnosno koji su ciljevi poskupljenja

inflaciju.

umirovljenici i građani s nižim prihodima

teško izdvojiti

neće odustati

podigli cijene polica

Njihove police su vremenski ograničene. Ako se razbolite unutar osiguranja, vaša polica neće biti produžena ili će biti izrazito skuplja, zbog čega se ljudi vraćaju u HZZO

upozorava

dugih lista čekanja

Riječ je o solidarnom zdravstvenom sustavu da bi svi mogli koristiti zdravstvenu zaštitu. Svi smo koristili onu koju su uplaćivali naši roditelji, djedovi i bake... Zna se stvoriti percepcija da zašto uplaćivati ako se ne koristiti, ali svima će nam ona trebati jednom u životi, što znači da se isplati

odlazak privatnicima

To je pitanje održivosti. Dok se bavimo zdravstvenim sustavom temeljem jedne proračunske godine, o ovakvim se stvarima neće ni razgovarati. Ako je postojeći sustav neodrživ, o tome treba početi razgovarati i tražiti koje su druge opcije. Kao i što to znači za građane. Zasad ne postoji politička hrabrost za otvaranje ovih pitanja, ali jednom će ga trebati otvoriti

Foto: Osijek031.com/Ilustracija