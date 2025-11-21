Sjećanje na 20. studenoga 1991.: Položeni vijenci za poginule branitelje i civile u Ivanovcu
21.11.2025. 11:21
Mještani Ivanovca obilježili su tužnu 34. godišnjicu dana (20. studenoga 1991. godine) kada su morali napustiti svoje domove i otići u progonstvo. Naime, nakon pada Vukovara, na njihovo selo kao na prvu liniju obrane počeli su još teži napadi te su u njemu ostali branitelji i – Ivanovac je obranjen, no u ratnim je napadima pretrpio velika razaranja i ljudske žrtve.
U počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilima i ove su godine članovi njihovih obitelji, predstavnici policije, Hrvatske vojske, udruga hrvatskih branitelja, mještani Ivanovca te predstavnici Općine Antunovac i Osječko-baranjske županije položili vijence i upalili svijeće uz Spomen-obilježje Domovinskog rata u Ivanovcu.
Počast stradalima iz Ivanovca u Domovinskom ratu odao je i zamjenik županice Goran Ivanović. Podsjetio je na teške ratne dane 1991. godine, okupaciju i razaranje Vukovara te napade srbočetničke armade na Ernestinovo, Laslovo, Antunovac, Ivanovac i druga mjesta na putu prema Osijeku, osobito na veliki broj poginulih branitelja i civila.
– Tim ljudima moramo biti zahvalni za ono što imamo danas. Ono što su oni izdržali u Ivanovcu, Antunovcu i na cijeloj liniji obrane grada Osijeka jest nešto što je promijenilo tijek Domovinskog rata. Zato se treba pokloniti svakoj žrtvi, a najveća je žrtva kada netko izgubi vlastiti život. Uz veliko hvala, treba im obećati da ćemo nastaviti ono što su sigurno i branitelji sanjali kada su stvarali neovisnu Republiku Hrvatsku – da će to biti zemlja u kojoj će biti ugodno živjeti, koja će biti poželjna za život. To je naš zadatak – kazao je Ivanović.
Stjepan Šerić, predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Antunovac–Ivanovac, podsjetio je na žrtvu koju su podnijeli branitelji Ivanovca kako bi zaustavili neprijatelja u prodoru prema Osijeku. Samo toga dana poginulo je 14 pripadnika Hrvatske vojske i policije, ali i mnogi civili, no neprijatelj je zaustavljen u namjeri da opkoli grad Osijek.
Tekst i foto: OBŽ
U počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilima i ove su godine članovi njihovih obitelji, predstavnici policije, Hrvatske vojske, udruga hrvatskih branitelja, mještani Ivanovca te predstavnici Općine Antunovac i Osječko-baranjske županije položili vijence i upalili svijeće uz Spomen-obilježje Domovinskog rata u Ivanovcu.
Počast stradalima iz Ivanovca u Domovinskom ratu odao je i zamjenik županice Goran Ivanović. Podsjetio je na teške ratne dane 1991. godine, okupaciju i razaranje Vukovara te napade srbočetničke armade na Ernestinovo, Laslovo, Antunovac, Ivanovac i druga mjesta na putu prema Osijeku, osobito na veliki broj poginulih branitelja i civila.
– Tim ljudima moramo biti zahvalni za ono što imamo danas. Ono što su oni izdržali u Ivanovcu, Antunovcu i na cijeloj liniji obrane grada Osijeka jest nešto što je promijenilo tijek Domovinskog rata. Zato se treba pokloniti svakoj žrtvi, a najveća je žrtva kada netko izgubi vlastiti život. Uz veliko hvala, treba im obećati da ćemo nastaviti ono što su sigurno i branitelji sanjali kada su stvarali neovisnu Republiku Hrvatsku – da će to biti zemlja u kojoj će biti ugodno živjeti, koja će biti poželjna za život. To je naš zadatak – kazao je Ivanović.
Stjepan Šerić, predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Antunovac–Ivanovac, podsjetio je na žrtvu koju su podnijeli branitelji Ivanovca kako bi zaustavili neprijatelja u prodoru prema Osijeku. Samo toga dana poginulo je 14 pripadnika Hrvatske vojske i policije, ali i mnogi civili, no neprijatelj je zaustavljen u namjeri da opkoli grad Osijek.
Tekst i foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)