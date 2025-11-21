Ivanovca

napustiti

pada Vukovara

prvu liniju obrane

teži napadi

obranjen

velika razaranja i ljudske žrtve

Hrvatske vojske, udruga hrvatskih branitelja, mještani Ivanovca te predstavnici Općine Antunovac i Osječko-baranjske županije

Goran Ivanović

Ernestinovo, Laslovo, Antunovac, Ivanovac

Tim ljudima moramo biti zahvalni za ono što imamo danas. Ono što su oni izdržali u Ivanovcu, Antunovcu i na cijeloj liniji obrane grada Osijeka jest nešto što je promijenilo tijek Domovinskog rata. Zato se treba pokloniti svakoj žrtvi, a najveća je žrtva kada netko izgubi vlastiti život. Uz veliko hvala, treba im obećati da ćemo nastaviti ono što su sigurno i branitelji sanjali kada su stvarali neovisnu Republiku Hrvatsku – da će to biti zemlja u kojoj će biti ugodno živjeti, koja će biti poželjna za život. To je naš zadatak

Stjepan Šerić

zaustavili neprijatelja

Tekst i foto: OBŽ

Mještaniobilježili su tužnu 34. godišnjicu dana (20. studenoga 1991. godine) kada su moralisvoje domove i otići u progonstvo. Naime, nakon, na njihovo selo kao napočeli su jošte su u njemu ostali branitelji i – Ivanovac je, no u ratnim je napadima pretrpioU počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilima i ove su godine članovi njihovih obitelji, predstavnici policije,položili vijence i upalili svijeće uz Spomen-obilježje Domovinskog rata u Ivanovcu.Počast stradalima iz Ivanovca u Domovinskom ratu odao je i zamjenik županice. Podsjetio je na teške ratne dane 1991. godine, okupaciju i razaranje Vukovara te napade srbočetničke armade nai druga mjesta na putu prema Osijeku, osobito na veliki broj poginulih branitelja i civila.– kazao je Ivanović., predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Antunovac–Ivanovac, podsjetio je na žrtvu koju su podnijeli branitelji Ivanovca kako biu prodoru prema Osijeku. Samo toga dana poginulo je 14 pripadnika Hrvatske vojske i policije, ali i mnogi civili, no neprijatelj je zaustavljen u namjeri da opkoli grad Osijek.