Servisne informacije [21. studenoga 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
21.11.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, u Dalmaciji obilniji uz grmljavinu. U unutrašnjosti susnježica i snijeg, osobito u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača. Jutarnja temperatura do 3°C, a dnevna do 5°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 11:00 sati - Ulica cara Hadrijana 13-19/a
od 8:30 do 13:30 sati - Sv. Leopolda Bogdana Mandića 121, 113/a-179, Ulica grabova 4.
od 9:30 0do 12:00 sati - Trg Vatroslava Lisinskog
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [19.-23.11.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [20.-26.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [20.-26.11.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Obilježavanje Europskog dana i Svjetskog tjedna svjesnosti o antibioticima 2025.
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige "Predivan svijet“
- FFOS: Razgovor s autorom i promocija zbirke pjesama "Šuma" i "Chet Baker na plaži"
